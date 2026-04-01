Retraite : l'Agirc-Arrco renforce son accompagnement en Haute-Corse

200 entretiens personnalisés sont proposés chaque année en Haute-Corse, répartis sur cinq points d'accueil : Bastia, Biguglia, Calvi, Corte et Ghisonaccia. L'agence est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h, et un conseiller reste joignable par téléphone au 09 70 66 06 60. Le service est entièrement gratuit.



Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'adresse pas uniquement aux personnes proches de la retraite. Laetitia Leccia, responsable territoriale des agences conseil retraite Agirc-Arrco PACA Corse, le souligne : "les conseillers reçoivent aussi des actifs dès 40 ans, notamment ceux ayant connu plusieurs activités, des périodes de maladie, de chômage ou un travail à l'étranger."

