Retraite : l'Agirc-Arrco renforce son accompagnement en Haute-Corse

200 entretiens personnalisés sont proposés chaque année en Haute-Corse, répartis sur cinq points d'accueil : Bastia, Biguglia, Calvi, Corte et Ghisonaccia. L'agence est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h, et un conseiller reste joignable par téléphone au 09 70 66 06 60. Le service est entièrement gratuit.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'adresse pas uniquement aux personnes proches de la retraite. Laetitia Leccia, responsable territoriale des agences conseil retraite Agirc-Arrco PACA Corse, le souligne : "les conseillers reçoivent aussi des actifs dès 40 ans, notamment ceux ayant connu plusieurs activités, des périodes de maladie, de chômage ou un travail à l'étranger."
Des événements ciblés tout au long de l'année
Trois fois par an, l'Agirc-Arrco organise des "Rencontres retraite" à destination de publics spécifiques. En mars dernier, les personnes nées entre 1964 et 1968, directement impactées par la suspension de la réforme des retraites, étaient prioritaires. La prochaine édition, prévue en juin, ciblera les salariés actuellement en arrêt maladie et éloignés du monde du travail.
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