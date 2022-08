Retour sur les tempêtes qui ont touché la Corse ces 6 dernières années

Un peu plus d’un mois plus tard, les 23 et 24 novembre 2016, c’est la Haute-Corse qui a été touchée par d’importantes intempéries. Dans la matinée, Météo France a déclenché l’alerte rouge pour « pluie-inondation ». Les fortes précipitations qui s’étaient abattues dans le Nord de l’île avaient fait sortir de leur lit le Golo et le Tavignanu. Le centre commercial du Géant Furiani avait été submergé par les eaux. Les routes avaient été coupées. Durant la journée du 23 novembre, les services de secours dont 350 hommes et femmes avaient été mobilisés, sont intervenus 195 fois. Trente personnes avaient été mises en sécurité et une dizaine avait même été secourue par hélitreuillage. Aucun mort n’était à déplorer.