Retour du redoublement : Pour le DASEN de Haute-Corse, "la confiance en soi se construit dans la réussite"

Il s'est largement raréfié, mais le redoublement pourrait bien faire son grand retour. En décembre dernier, Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation Nationale, avait souhaité s’attaquer au "tabou du redoublement", en annonçant que cette décision de ne pas faire passer un élève en classe supérieure retournerait désormais aux mains des professeurs. Et ce, dès le premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Une mesure forte qui découlerait de "plusieurs constats", selon Bruno Benazech, directeur académique des services de l'Éducation Nationale de Corse (DASEN) de Haute-Corse. Il indique à ce titre qu’un certain nombre d’études et de recherches ont dans un premier temps questionné la pertinence du redoublement "ce qui a amené à accompagner beaucoup plus les élèves " pour limiter les recours à cette mesure. De plus, depuis 2014, lorsqu’un élève était en difficulté, le dernier mot quant à son redoublement était donné à la famille qui s’opposait parfois aux préconisations des équipes éducatives. "Si les parents voulaient que l’enfant passe dans la classe supérieure, il passait automatiquement ", regrette Bruno Benazech. Pourtant, note-t-il, "la question du redoublement n’arrive pas en juin sans qu’on n'en ait parlé avant". Un travail est, en effet, entamé dès le mois de janvier, avec l'enfant et la famille. "L’équipe pédagogique accompagne l’élève pour qu’il prenne conscience qu’il est loin de ce que ses camarades ont appris ", argumente-t-il.



De fait, alors "qu’il y a aujourd’hui moins d’élèves qui redoublent, on voit qu’il n’y a pas une maîtrise complète des compétences attendues pour tous les élèves", estime Bruno Benazech. Et d’insister : "Il y a des écarts, parfois importants, entre ce que certains élèves maîtrisent en fin d’école élémentaire, ou à l’entrée au collège, et les compétences attendues à ces niveaux-là." En somme, limiter le recours au redoublement aurait conduit des élèves à se retrouver en difficulté au niveau supérieur. Ainsi, le DASEN précise que le but n’est pas "de faire redoubler massivement les élèves", mais plutôt que les équipes pédagogiques portent une "attention particulière" aux enfants en difficultés et les accompagnent "au plus près de leurs besoins" afin de "ne pas faire passer un élève dont les compétences et connaissances sont très éloignées des attendus en fin d’année scolaire". "Les nouveaux textes remettent pleinement la décision du redoublement à la main des équipes pédagogiques. Ce qui va permettre de manière plus solide, avec des arguments et des données objectives, de déterminer si l’élève est en capacité de poursuivre dans la classe supérieure ou s’il faut qu’il redouble pour consolider l’apprentissage", insiste Bruno Benazech.