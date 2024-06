Restonica Trail : déjà près de 3 000 inscrits à une semaine du départ

Le prestigieux Ultra Trail di Corsica s’élancera donc jeudi prochain, le 4 juillet à 23 heures, depuis le rond-point de la mairie de Corte. Le vainqueur de l’édition 2023, Lambert Santelli, ne défendra pas son titre ni son record époustouflant de 15h15’31’’, il a choisi de prendre le départ du Restonica Trail cette année et ses 70 km. Mais la liste des prétendants est longue sur les 110 km de l’épreuve pour 7 200 mètres de dénivelés positifs sur les 500 inscrits.



Parmi eux l’insulaire Noël Giordano qui a établi sa préparation en vue de cette course. Vainqueur de la Pietralbinca, du Trail de la Gravona ou encore de la course des vins de Patrimonio, il espère bien inscrire son nom au palmarès de l’UTC. Il aura face à lui de sérieux adversaires à commencer par le champion d’Europe Louison Coiffet, vainqueur en juillet 2023 des championnats d’Europe de Skyrunning à Gusinje (Montenegro), vainqueur également sur les 43 km du Grigne Skymarathon à Pasturo (Italie) en septembre dernier. Il faudra également surveiller de près Yohan Viani, vainqueur des 100 Miles du Sud de la France en 2023, Sébastien Camus, 1er du Trail des Mélèzes du Mercantour en 2023, Paul Ogier, vainqueur en 2022 des 100 km de Norsen Hundreds, en Norvège, ou encore Edouard Henriot, vainqueur en septembre 2023 des 100 km du Grand Trail de Serra-Ponçon, Hautes-Alpes. Chez les dames, la Japonaise Kimino Miyazaki, fait figure de grande favorite après sa victoire sur le My home trail à Mae Chaem (Thaïlande).





Sur le Restonica Trail et ses 68 km pour 3880 m de dénivelés positifs, ils et elles seront près de 800 à s’élancer à 5 heures du matin le 6 juillet. « Un départ qui se fera en deux temps avec une première vague à 5 heures et une deuxième vague à 5h15 pour éviter un engorgement dans le prolongement du cours Paoli, dans la descente des Lubbiacce » a indiqué Jean-Eric Lanoir, le président du Restonica Trail. Lambert Santelli sera le grand favori de cette course. Cet habitué des épreuves cortenaises aura face à lui l’Espagnol David Prades-Monfort, vainqueur du Tenerife Bluetrail (Espagne) l’an passé. Il faudra aussi compter sur Vincent Viet, du Team Salomon, sur Florent Debette, Robin Guillermou, Thibault Athane ou encore Simon Widmann.





La liste des potentiels vainqueurs du Tavignanu Trail et ses 32km pour 2250 m de dénivelés positifs,est longue également et ici il faudra surtout compter avec le Suisse Rémi Bonnet, vainqueur de toutes épreuves de coupe du Monde depuis janvier 2024 de Coma Pedrosa jusqu’à Cortina d’Ampezzo en passant par Villars-sur-Ollon ou encore Schladming. Notons que le jeune suisse est également champion d’Europe en titre de ski alpinisme. Un titre obtenu en janvier 2024 à Flaine (Haute-Savoie). Face au Suisse, on suivra avec intérêt les Français Sébastien Poesy et Johann Baujard, tout comme le Portugais Tiago Vieira, vainqueur du Santa Maria Trail et de l’Amazean Jungle Thailand by UTMB en début d’année. Le départ du Tavignanu Trail aura lieu en deux fois également. Premier départ à 6h30 et deuxième départ à 6h45, toujours depuis le rond-point de la mairie de Corte.





Une quatrième épreuve est également au programme de ce week-end sportif avec le Giru di Tumbone. Une épreuve de 16 km pour 650 m de dénivelé positif et pour laquelle le départ aura lieu le vendredi 5 juillet à 18 heures.

Comme chaque année, la marche du samedi matin devrait accueillir plus de 300 participants.

Enfin, « E Corse per i zitelli » ont été reconduites et elles se dérouleront le jeudi en fin d’après-midi sur le cours Paoli. On se souvient que l’an passé ces épreuves pour les jeunes avaient connu un immense succès puisque près de 200 enfants y avaient participé.





Les tracés des différentes épreuves restent inchangés en revanche c’est au niveau de l’organisation que les responsables du Restonica Trail ont été contraint d’intervenir. Suite à la catastrophe qui a touché la Vallée de la Restonica et la fermeture de la route jusqu’aux Gruttelle, les organisateurs ont donc multiplié les rotations en hélico, « bien malgré nous car nous devons alimenter les points de ravitaillement pour les coureurs, dont celui des Gruttelle. Si par le passé cela se faisait avec les véhicules, cette année nous devrons utiliser les moyens aériens d’autant que le nombre de participants est en forte augmentation. Rappelons que pour ces ravitaillements nous utilisons les produits des producteurs locaux, comme tous les ans ».

Notons que les inscriptions se poursuivent jusqu'à ce soir, vendredi 28 juin, à minuit!