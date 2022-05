Réserve de sang trop basses en Corse : les sauveteurs de la SNSM de Bastia donnent l'exemple

Cela fait une dizaine d’années que Stéphane n’a plus donné son sang. Ce mercredi 4 mai à midi, celui-ci a décidé de sauter à nouveau le pas. Le nageur-sauveteur à la SNSM de Bastia a profité de l’opération menée par la base SNSM à Port-Toga pour contribuer au remplissage des réserves sanguines. « C’était l’occasion, notre local est tout à côté et c’est important que des secouristes le fassent », explique l’homme allongé sur la table d’examen médical, le bras tendu, une poche de sang remplie sur la console à côté de lui.





Comme lui, une trentaine de personnes, sauveteurs, plaisanciers du port de Toga ou personnel de la mairie de Ville-di-Petrabugno est venue faire un don à l’établissement français du sang qui s’est déplacé à la demande de la SNSM dans la salle Cap sur la mer, située près de la capitainerie du port, gracieusement prêtée par le maire de la commune Michel Rossi.



« Sur des interventions, il nous arrive de secourir des personnes qui ont été gravement blessées par des hélices de bateaux et qui perdent beaucoup de sang. On comprend l’importance de la transfusion sanguine c’est pour cela que nous avons initié cette collecte », explique Pierre-Marie Luciani, président de la station SNSM de Bastia.



Des stocks de sang alarmants



La démarche a été largement saluée par le docteur Brigitte Peres, responsable de l’EFS pour la région PACA-Corse qui alerte depuis plusieurs mois sur le manque de poches de sang. « La crise sanitaire a coupé la dynamique qu’il y avait autour du don. Depuis, les réserves sont extrêmement basses. Nous avons fait de nombreuses campagnes d’appel aux donneurs depuis Noël mais ceux qui étaient venus ne peuvent plus donner pendant 8 mois. A présent les stocks sont dangereusement bas », alerte la responsable de l’établissement français du sang.

Ainsi, grâce à des initiatives comme celle de la SNSM de Bastia, l’EFS entend toucher de nouveaux donneurs, qui seront inscrits dans les fichiers et qu’ils essaieront ensuite de fidéliser.



Stéphane et Pascal, deux sauveteurs de la station de Bastia entendent d’ailleurs, pourquoi pas ?, continuer à donner leur sang dès qu’ils le pourront. Et Pierre-Marie Luciani a pour but de pérenniser annuellement cette opération qui a eu beaucoup de succès.