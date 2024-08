Reprise du feu Pioggiola : 7 à 8 hectares supplémentaires brûlés

Les pompiers sont également intervenus à San Martinu di Lota pour un feu qui se développait dans du gros maquis et à proximité d'un habitat diffus. Les flammes ont été vite circonscrites - 150 m2- par les pompiers de Bastia qui s'étaient déplacés avec 3 engins de lutte.



A Oletta c'est le célèbre site du lac de Padula qui a encore fait parler de lui. Les pompiers de Saint-Florent et le groupe Verdi 32, rapidement sur place, ont permis là aussi d'éviter des dégâts plus importants : 1 500 m2 ont néanmoins été détruits.