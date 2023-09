Rentrée universitaire à Corte : Les syndicats étudiants alertent sur une situation sociale inquiétante

Dans un autre registre, les deux syndicats demandent également la réévaluation du schéma d’aide à la réussite et à la vie étudiante que la CdC avait été établie sous la précédente mandature, en concertation avec les différents acteurs, et qui avait donné lieu à la mise en place de 34 mesures. « On sait qu’il y a des mesures qui ne sont pas mobilisées comme elles devraient l’être, donc cela veut dire qu’il y a des fonds qui dorment dans ce schéma. Sa réévaluation permettrait de financer d’autres mesures plus efficientes au service des étudiants et de les soulager face à la crise », soutient le président de la CGC. Une perspective partagée par la conseillère exécutive. « Nous sommes dans une phase d’évaluation de notre schéma d’aides qui courrait de 2019 à 2023 », commente-t-elle, « Entre-temps il y a eu la crise Covid, et désormais l’inflation, donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué, même si chemin faisant nous nous sommes adaptés. Cette phase d’évaluation sera un moment pour faire le point avec les principaux syndicats et associations présents sur le campus, mais aussi les partenaires institutionnels pour qu’on établisse ensemble une batterie d’aides qui correspondent aux besoins et que l’on adapte en fonction de l’évolution des situations ».



Enfin, la CGC et la GI profitent également de cette communication pour tacler la majorité territoriale qui « laisse penser que rien n’est possible sans l’autonomie ». « C’est faux. Des mesures plus globales sont possibles à condition que l’on parle de fond », arguent-ils en listant plusieurs mesures en faveur des étudiants dont certaines sont « déjà proposées par certaines forces politiques au niveau français » : « Le repas à 1 euro pour tous les étudiants pris en charge par l’État ; l’encadrement des loyers dans le parc locatif privé ; l’augmentation des APL ; une aide mensuelle pour chaque étudiant ; le blocage des prix sur les produits de première nécessité et le carburant ». « Nous avons appris la venue de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche fin septembre. Face au manque d’action politique et de rapport de force sur ces questions-là, nous allons prendre les choses en main et irons porter ces revendications nous-même devant elle », annonce le président de la CGC tandis que les deux syndicats écrivent encore : « Il est consternant que la situation sociale ne soit pas au cœur de l’actualité. Cet été, la CdC envisageait la création d’une cellule de soutien aux professionnels du tourisme. Pas un mot sur les étudiants. Peut-être ne pèsent-ils pas assez dans le PIB ? Mais sir les jeunes constituent l’avenir comme les politiques se plaisent à le rappeler, alors mettons les moyens pour soulager les étudiants face à la crise ».



En retour, Antonia Luciani rappelle pour sa part que la CdC déploie chaque année « près de 3 millions d’euros uniquement sur les mesures d’aides aux étudiants ». « Il y a toute une batterie d’aides à disposition et nous sommes l’une des collectivités qui investissent le plus en France pour les étudiants et nous continuerons à le faire », conclut la conseillère exécutive.