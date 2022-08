Rentrée scolaire en Corse : une facture plus salée sur certaines fournitures

En cause, le prix de la pâte à papier a augmenté de 50 % en un an. Une hausse qui se répercute directement sur le prix de vente final : “une ramette de papier coûte deux euros de plus, c’est énorme !”, détaille Pierre-Marie Papi.





Cependant, cette hausse ne s’applique pas sur tous les produits. Côté stylos, rien à signaler. “La plus forte augmentation est sur les cahiers. Les fabricants utilisent de plus en plus de plastique pour leur couverture et, combiné à l’inflation sur le prix du papier, ça fait grimper la facture”, explique Pierre-Marie Papi en naviguant entre les cartons de fournitures avant d’ajouter que “les clients le remarquent mais ils comprennent, ils savent que nous n’avons aucune marge de manœuvre".