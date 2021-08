Rentrée scolaire en Corse : les questions et les inquiétudes des parents d'élèves et des syndicats demeurent

Autre interrogation : « Il est question de tester uniquement les enfants non vaccinés, cela nous pose problème car on sait que les enfants y compris vaccinés sont transmetteurs ». Pour Claude Perrin, par principe de précaution, tous les enfants devraient être testés : « Cela nous permettrait d’éviter toute polémique sur l’exclusion de certains élèves, cela fait d’ailleurs partie des avis du conseil scientifique ».



Enfin, dernier point sur lequel la FCPE aurait souhaité des éclaircissements, le niveau de vaccination parmi les personnels enseignants et non enseignants. « On n’a pas eu de réponses précises donc gros point d’interrogation… Si on incite les élèves, raison de plus pour que l’ensemble des personnels soient vaccinés ».



Une prochaine réunion est d’ores et déjà programmée avant la fin septembre pour tirer un premier bilan de la rentrée. D'ici là, certaines interrogations auront le temps d'être levées.