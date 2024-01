Rentrée du tribunal de commerce de Bastia : 7 millions d'euros d'impayés en Haute-Corse

Des secteurs clefs de l’économie insulaire impactés, comme le tourisme et le BTP

Une situation d’autant plus inquiétante qu’elle impacte des secteurs clefs de l’économie insulaire comme le tourisme ou le BTP. « Nous constatons 7 millions d’euros d’impayés. Je donne un montant et non pas un pourcentage pour que tout le monde puisse prendre conscience du chiffre. Sept millions, cela représente un montant exorbitant. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire qu’un débiteur n’a pas payé un créancier qui sera alors soumis à des difficultés ; sans compter dès lors, la destruction d’emplois que cela génère. Nous entrons alors dans une spirale négative. Ce qui est extrêmement important pour nous, en plus, c’est que les emplois puissent être préservés », note encore Gilles Filippi.



Appelant de ses vœux des critères renouvelés d’appréciation, le Président du tribunal de Commerce se réjouit de la candidature de Bastia à l’expérimentation d’un Tribunal des Affaires économiques, voué à remplacer un jour les tribunaux de commerce. « Cela permettrait de regrouper l’ensemble des activités économiques sous une seule juridiction. Aujourd’hui, certaines affaires économiques sont suivies par le tribunal judiciaire. Là, on aurait une vision globale de l’économie puisque cela permet d’intégrer les baux et les sociétés civiles immobilières », explique le Président qui entend placer 2024 sous le signe de l’évolution, alors qu’une nouvelle salle d’audience sera inaugurée en mars. « On revient au centre de la Cité en nous installant sur le boulevard Gaudin qui est quand même très connu des Bastiais et au-delà. Cela nous permettra d’avoir un contact plus direct avec les entrepreneurs et comme on le dit communément, il n’y aura plus besoin de monter les marches du Palais. »