Rentrée des classes au lycée Giocante de Casabianca à Bastia : les horaires

Jeudi 1er septembre 2022

10h00 Réunion plénière des personnels (Amphithéâtre)



Vendredi 02 septembre 2022

09h00 Accueil des élèves de Seconde

09h00 Accueil des élèves de BTS Tourisme 1ère et 2ème année

09h30 Accueil des élèves et parents d’élèves de CPGE 1 Hypokhâgne

10h00 Internes Première, Terminale et Post bac : Installation

10h30 Accueil des élèves de CPGE 2 Khâgne

13h Nouveaux élèves à l’Internat : Réunion Elèves et Parents d’élèves

14h00 Internes Seconde : Installation

14h00 Accueil des élèves de Première

15h00 Accueil des élèves de Terminale





Lundi 05 septembre 2022

08h00 Début des cours (selon l’emploi du temps)

12h00 Ouverture des services de pension et demi-pension *





(*)Les règlements pour la demi pension pourront être effectués à compter du vendredi 2 septembre 09h00.

Le règlement de l’internat est préalable à l’installation.