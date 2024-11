Rénovation, sinistres, vacance des logements : Bastia accueille les 3e rencontres de la copropriété

Propriétaires, locataires, syndics et gestionnaires immobiliers ont rendez-vous l samedi 23 novembrei à Bastia pour une nouvelle édition des Rencontres de la Copropriété. Dès 13h30, l’auditorium du musée et ses stands accueilleront les participants pour une journée d’information, d’échanges et d’ateliers pratiques sur les enjeux de la copropriété et de l’habitat en ville.



Dès 13h30, le maire de Bastia, Pierre Savelli, accompagné de la première adjointe Emmanuelle de Gentili et du président de la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB), Louis Pozzo di Borgo, introduira la journée en présentant les grandes lignes de la politique d’habitat de la Ville et de la CAB. « Nous aborderons les grandes problématiques de l’habitat telles que la vacance des logements, la montée en puissance des meublés de tourisme et la sobriété foncière », souligne la mairie.



À 14h, les stands ouvriront dans le hall d’entrée du musée, offrant aux visiteurs la possibilité de dialoguer directement avec des professionnels et des représentants institutionnels. « Les stands permettront d’aller à la rencontre des professionnels de la copropriété, qui pourront répondre à vos questions et proposer des solutions adaptées », précise la Ville.



Un focus sur la rénovation énergétique

À l’auditorium du musée, de 15h à 18h, un atelier spécifique abordera les étapes, les acteurs et les financements disponibles pour la rénovation énergétique. Les participants auront l’opportunité d’écouter les experts de Copro+, qui « présenteront le cadre réglementaire, le rôle des acteurs de la rénovation énergétique et les aides financières de l’ANAH ». Un focus particulier sera ensuite fait par une chargée de mission de l’ANAH sur les problématiques propres aux petites copropriétés, souvent exclues des grands programmes de rénovation.



L’Agence d’Urbanisme et d’Énergie de la Corse (AUE) apportera un éclairage régional, détaillant les aides spécifiques disponibles pour les propriétaires corses. En 2024, l’ANAH a également lancé le palmarès « (Re)habiter » qui « met en lumière des réhabilitations exemplaires de logements privés sur le territoire national », souligne la mairie. Parmi les candidats, un immeuble bastiais du 13 rue de l’Église a été sélectionné pour son approche durable et écologique.



Atelier sur les sinistres dans les immeubles

À la salle de médiation, de 15h à 16h, les copropriétaires pourront assister à une présentation animée par l’Ordre des avocats de la Haute-Corse sur les responsabilités et les solutions en cas de dégâts des eaux. Pendant vingt minutes, les avocats expliqueront « les démarches à suivre en cas de sinistre, les responsabilités de chacun, et les procédures d’indemnisation ». L’échange se poursuivra ensuite avec quarante minutes de discussion, permettant aux participants d’obtenir des réponses à leurs questions.



Stands et ateliers pour mieux gérer sa copropriété

Deux stands, animés par des représentants des notaires, de l’Ordre des avocats, de l’Association pour la médiation en copropriété, et de l’ADIL, sont également prévus pour conseiller les copropriétaires. Le premier stand, intitulé « Pour une copropriété bien gérée », permettra « d’en apprendre davantage sur les règlements de copropriété et les procédures à suivre en cas de vacance d’appartement ou d’impayés ». Le second stand, « Des travaux dans mon logement ou dans mon immeuble », animé par des associations comme Urbanis et Soliha 2B, informera sur les démarches et aides disponibles pour des travaux d’adaptation ou de rénovation.