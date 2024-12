Rénovation et transmission du patrimoine corse : une médaille d'or pour Casa di Luna

Cette année, Casa di Luna , le projet corse porté par Jean-Nicolas Antoniotti, ingénieur et fondateur de "Renova et Demeures Corses", et son équipe sont venus de Riga et du Challenge de l’Habitat innovant 2025 avec la médaille d’or décernée par un jury de 300 experts. Une victoire qui s’appuie sur une vision qui mêle transmission patrimoniale, innovation numérique et responsabilité entrepreneuriale.



Derrière ce projet, une histoire familiale

Ce projet est né de l'histoire personnelle de Jean-Nicolas Antoniotti. « La maison de mon village, Vallica, datant du 17e siècle, était en ruines, et cela me désolait », confie-t-il. Touché par le décès brutal de son frère Léonard, il s’est senti investi d’une obligation morale : celle de préserver et faire rayonner son village.



Possédant une ruine familiale datant de 500 ans nichée dans les montagnes du Ghjunsani en Haute-Balagne, Jean-Nicolas souhaitait par-dessus tout s'impliquer activement dans son village et effacer l’image de désolation associée à ce patrimoine, notamment visible sur les pages Wikipédia. C'est en hommage à la mémoire de son frère qu'il s’est lancé dans ce projet, mobilisant son entreprise et des talents locaux pour transformer cette bâtisse en un exemple de préservation et d’innovation.

Bien que le projet Casa di Luna ait commencé comme une initiative personnelle, il a rapidement pris une ampleur collective.



Mais d'abord, petite rétrospective. C'est en juillet dernier qu'une délégation nationale et 9 industriels se sont rendus sur place au village de Vallica, convaincus du potentiel du projet. Encouragée par cet engouement, l’équipe de Jean-Nicolas Antoniotti a décidé de présenter le chantier au challenge de la FFB.

Le résultat ? Une médaille d’or remportée en octobre à Paris, parmi les trois projets finalistes sur une vingtaine de présélectionnés. Une jeune ingénieure corse, Lesia Guardarian, issue de Paoli Tech, a joué un rôle clé dans sa réussite. Le chantier, réalisé en trois mois avec seulement deux maîtres d’œuvre, a impressionné par sa maîtrise technique et son recours à une maquette numérique spectaculaire.





Au-delà de l’innovation, une question de transmission

Outre la dimension de l'innovation, c'est la dimension pédagogique et de transmission familiale, culturelle et artisanale qui font de Casa di Luna un projet tout à fait unique. La maison familiale, profondément ancrée dans l’histoire du village, représente un héritage précieux pour la communauté. L’objectif de ce projet est de transmettre ce patrimoine aux générations futures, tout en impliquant les artisans locaux, mais aussi les étudiants de l’école d’ingénieurs Paoli Tech de Corse. En partenariat avec l'établissement, Casa di Luna a offert à de jeunes étudiants une expérience concrète et enrichissante. J





Jean-Nicolas Antoniotti raconte avec fierté : « Voir une jeune ingénieure de 27 ans ayant porté le projet avec nous, recevoir cette médaille d’or sur la scène nationale, c’était une immense satisfaction. »