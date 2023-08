Rennu in Cumunu : les rencontre artistiques, culturelles et populaires au coeur des Deux-Sorru

Du 8 au 13 août 2023, Rennu in Cumunu déploie le tapis rouge pour sa troisième édition, offrant aux passionnés d'art une expérience immersive et enrichissante. Les visiteurs auront l'opportunité de participer à une série d'ateliers captivants, incluant le théâtre, les chants polyphoniques, la poésie, la danse et les arts plastiques. Initiées par le Théâtre du Commun en 2021, ces rencontres artistiques visent à mettre en avant l'expression artistique insulaire en permettant au public de participer gratuitement à des ateliers de théâtre, de chants polyphoniques, de poésie, de danse et d'arts plastiques.



Sous la houlette du directeur artistique de l'événement, Noël Casale, Rennu in Cumunu cherche à insuffler une nouvelle énergie au monde de l'art après une période de pandémie qui a durement touché ce secteur. L'événement n'est pas simplement un festival de plus, mais un espace de convergence pour les esprits créatifs. "Il ne s'agit pas d'ajouter un festival à la liste, nous en sommes même un de moins. Ici, nous invitons les gens à travailler avec nous, à réfléchir, à penser, à pratiquer, à admirer et à s'exercer. Notre essence réside dans le concept de "travailler ensemble" pour générer des effets bénéfiques pour chacun d'entre nous", souligne Noël Casale.







Les ateliers seront gratuits et animés par des artistes qui s'engagent bénévolement dans cette initiative. "Les performances artistiques sont rémunérées, mais Rennu in Cumunu se distingue par sa volonté d'atteindre un public aussi large que possible, ce qui justifie la gratuité de ces ateliers. En général, les visiteurs en sont enchantés et manifestent l'envie de revenir l'année suivante", ajoute le directeur artistique.