Rencontres du Cap : c’est parti pour la 2ème édition du rendez-vous littéraire de l'insolite

«Notre ambition est simple, c’est de pouvoir éditer les personnes que nous aimons et les ouvrages qui sont importants par leur émotion, par l’intrigue qu’ils proposent » explique Jean Philippe Lafont qu'avec Florence Franc a fondé en 2018 la maison d'édition La Trace - «La Trace c'est avant tout une histoire d'amitié, entre des auteurs, des lecteurs, des libraires, des passionnés de littérature, d'histoires, d'art, de belles images » complète Florence Franc, «Nous recherchons avant tout des auteurs qui sont des vagabonds, des ermites, des dissidents, des contrebandiers des mots, tous ceux qui font l’école buissonnière et qui aiment les sentiers de traverse ».



Aujourd’hui La Trace regroupe 30 auteurs et 50 livres en trois collections: Roman, Texte (essais, nouvelles …) et Regard (grand format avec textes et Photos). «Notre ambition est d’éditer 10 à 12 livres par an en prenant le temps de les choisir, sans contrainte de rentabilité à court terme afin d'étudier, partager nos projets avec des auteurs. Seul l’enthousiasme à la lecture d’un récit doit nous animer. On souhaite que ces livres s’inscrivent dans le temps » souligne encore J.Ph. Lafont.



La 1ère édition de ces Rencontres du Cap s’était déroulée en septembre 2020 dans trois lieux différents du Cap Corse. «On a voulu recommencer cette année en augmentant les rendez-vous car il y a une vraie demande, un lectorat demandeur » précise Florence Franc. «Cette année nous avons ainsi 5 lieux différents en une semaine : Rogliano, Bastia, Venaco, Nonza et Centuri. Nous avions un 6ème rendez-vous à Sisco mais il a du être annulé en raison de la crise sanitaire ».



Et les projets des éditions La Trace sont nombreux : «On a déjà un livre qui vient de sortir, d’un auteur corse du Cap, Okuba Kentaro» indique J.Ph Lafont. «Divorcé entre deux îles, Okuba Kentaro tente ici, dans des petits textes lumineux et sans prétention, de jeter un pont entre Corse et Japon. Un livre pour les curieux du monde insulaire ».

De nombreux livres sortiront à la période de Noël et l’année 2022 s’annonce très chargée pour Florence Franc et Jean-Philippe Laffont, notamment dans la collection Regard.