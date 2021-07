Rencontres de Calenzana : Une très belle 21ème édition en perspective !

Pour sa 21e édition le festival proposera deux jours de concerts de plus, dans 17 villages balanins, accueillant 50 artistes pour 30 rendez-vous musicaux dans 23 lieux différents (voir programme ci-joint). «Cette année, les Rencontres suivent le mouvement et étendent leurs ailes vers de nouveaux territoires, portées par un élan de musicalité heureuse» souligne Jean Sicurani, président et directeur artistique des Rencontres. «Le festival promet de belles rencontres autour d’une programmation riche et éclectique. Les récentes vicissitudes qui ont jeté un voile sombre sur la musique et la culture en général n’ont en effet pas eu raison de la ferveur des artistes, des organisateurs et, nous l’espérons, du public ».8 jours50 artistes30 rendez-vous musicaux18 concerts gratuits17 villages23 lieux.Cello Quartet, Violoncelles – Ensemble Hors-Champs – Feli Travaglini, Jérémy Vuillamier, Laura Sibella (Opus Corsica) – Sattya, Flamenco.Aurélien Pascal, Bunjum Kim : Violoncelle;Marie-Paule Milone : Violoncelle et Mezzo soprano;Alexandre Pascal, Simon Milone, Eric Lacrouts, Elsa Gattet, Shuichi Okada : Violon,Mathilde Calderini : Flûte,Julien Hardy : Basson,Charlotte Henry : Contrebasse,Alexandre Gattet : Hautbois,Dominique Vidal : Clarinette,Manuel Escauriaza : Cor,Denis Pascal, Katia Weimann, Olivier Cangelosi : Piano,Antonin Le Faure, Adrien Boisseau, Manuel Vioque-Judde : Alto,Sylvain Blassel : Harpe,David Guerrier : Cor et trompette,Antoine Maestracci : Baryton,Marine Costa, Beatrice de Laragoïti, Karen Lorenzani, Julia Knecht, Margaux Poguet : Soprano,Sébastien Obrecht : Tenor,Sandrine Luigi : GuitareBloch, Fauré, Saint Saens, Duparc, Brahms, Schumann, Haydn, Mozart, Chopin, Beethoven, Vivaldi, Rota, Donizetti, Ravel, Rameau, Schubert, Haendel, Halvorsen, Debussy, Strauss, Ellington, Batok, Lulli, Tomasi, Wagner, Ennio Morricone, John Williams…Rencontres de Calenzana : Maison Saint-Michel – BP 40 - 20214 Calenzanatel : +33 (0) 495 30 59 41Sites internet : www.rencontresdecalenzana.fr et www.corsebillet.co