Rencontres amoureuses : Tinder se met au corse

Certains l’attendaient, d’autres pas forcément. Mais, depuis ce lundi 12 juin, il est possible d’ajouter l’étiquette « Corse » sur son profil Tinder. Parmi les 133 langues déjà présentes sur l’application, le Breton, le Basque et le Corse ont fait leur apparition sur la célèbre appli de rencontre. Grâce à cette mention, il sera possible de notifier aux autres utilisateurs de la plateforme, la pratique d’une des trois langues et de « matcher » donc avec un locuteur corse.



« Les langues régionales redeviennent sexy »



Un beau coup de com’ pour Tinder qui joue la carte identitaire juste avant l’été. Mais au-delà de la communication, c’est avant tout une manière de redorer le blason des langues régionales pour Ben Puygrenier, directeur France de l’application. « Nous avons tendance à croire que les langues de nos régions sont oubliées, alors que pas du tout. Cette opération est aussi une façon de réaffirmer l’importance du patrimoine ».

Le choix de pouvoir sélectionner une personne avec l’étiquette « Corse », s’offre aux utilisateurs afin de, pourquoi pas, mieux se rapprocher. C’est pour cela que la plateforme a mis en place un moyen plus simple d’affirmer sa langue de cœur. « C’est une envie qui nous vient des profils, où certains affichaient « Fier d’être Corse ». Nous avons donc pris la décision de rajouter trois grosses langues régionales pour faciliter les fiertés de chacun », détaille le directeur.



Pour lors, aucun chiffre ne permet de savoir si l’application a du succès en Corse, mais pour Ben Puygrenier, c’est le bon moment de réaliser cette opération. « Nous avons remarqué que de plus en plus de jeunes s’intéressent à leur patrimoine, et c’est une bonne chose. Et il ne faut pas se leurrer, les langues régionales redeviennent sexy ».



Les célibataires corses pourront désormais se rencontrer grâce à cette nouvelle fonctionnalité de Tinder. De quoi remettre sur la table la question de l’identité.