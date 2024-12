Rémi-François Paolini fait le bilan de ses premiers mois en tant que recteur de l’académie de Corse

- On se souvient de plusieurs faits de violence perpétrés à l’encontre de professeurs et personnels de la communauté éducative l’année dernière. Quelles mesures ont été mises en place pour renforcer leur sécurité ?

- Il est vrai que ces faits existent aussi ici, mais beaucoup moins qu’ailleurs. De ce côté, nous sommes une académie qui est largement préservée. Depuis le début de l’année, nous avons eu trois situations graves à gérer. Par rapport à d’autres académies où il y en a tous les jours, cela reste limité. L’important c’est de traiter ces cas avec un soutien immédiat et fort pour les enseignants et la communauté éducative : on ne laisse rien passer. Comme cela leur a été demandé, les chefs d’établissement mettent en œuvre les instances disciplinaires auxquelles il appartient de donner les sanctions adaptées, et puis, quand les faits sont susceptibles de revêtir une qualification pénale, les faits sont signalés au procureur de la République, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. On a d’ailleurs eu un cas à la cité Montesoro au début d’année. Nous avons un très bon partenariat avec la justice, ce qui est essentiel. La rapidité de la réponse pénale sur des sujets comme celui-ci est importante pour les victimes, afin qu’elles voient qu’il y a des suites, mais aussi pour l’établissement et les autres élèves qui réalisent qu’on ne peut pas impunément insulter ou menacer un professeur, un personnel administratif, un agent de l’établissement ou un camarade de classe. C’est important aussi pour les élèves auteurs, pour les aider à prendre la mesure de ce qu’ils ont fait et leur permettre, on peut l’espérer, de corriger leur comportement pour la suite. À la suite de précédents incidents l’an dernier, trois groupes de travail avaient été mis en place sur la gestion des situations complexes ; nous avons en tiré le bilan à la fin de l’année, avec des propositions d’action très concrètes. Nous travaillons sur le rôle que chacun doit jouer, mais aussi sur le traumatisme qui peut être généré par de tels faits. Nous avons des contacts avec des partenaires pour l’accompagnement psychologique. Nous menons aussi, en lien avec les collectivités concernées, en premier lieu la Collectivité de Corse, un travail sur la sécurité des bâtiments.



- En matière de harcèlement scolaire, quelles sont les avancées dans l’académie ?

- Nous sommes vraiment une académie pilote. Au mois de septembre, nous avons réuni dans un grand séminaire à Corte, tous nos partenaires, notamment les deux procureurs de la République, avec lesquels nous avons signé la première convention de partenariat prise après la publication, à la fin du mois d’août, de la circulaire de la Chancellerie sur le sujet. Cette convention académique permet de fluidifier les relations et clarifier les procédures de donner les process. Le harcèlement, voire le cyberharcèlement, existent en Corse mais moins qu'ailleurs. Toutefois un cas, c'est toujours un cas de trop. L'an dernier, 102 faits étaient remontés, dont trois graves. La plupart des faits sont pris en compte très vite et réglés immédiatement dans l’établissement. Ce sujet est un point d’attention très important parce qu’en situation de harcèlement et du cyberharcèlement, ce sont des enfants qui sont en souffrance, qui ont du mal parfois à dire les choses, qui ne se confient pas. Cela les déstructure, conduit au décrochage scolaire, à des phobies scolaires, peut leur donner une perte de confiance pour la suite. Donc on ne peut pas laisser passer de tels faits. Il faut être présent. C'est un travail sans relâche et qui doit être poursuivi.



- Au-delà de la détection et du traitement, une meilleure prévention de ces faits de harcèlement est aussi nécessaire. Quel travail menez-vous en la matière ?

- Prévention, détection, traitement, ce sont vraiment les items sur lesquels nous travaillons et que nous souhaitons renforcer par des partenariats avec le barreau, avec la justice, avec les forces de l'ordre pour expliquer aux enfants ce qu’est le harcèlement, où il commence, pourquoi c’est grave… Ce qui est très important dans le dispositif, c'est qu'il y a aussi des jeunes qui parlent à d’autres jeunes. Ce sont nos élèves ambassadeurs. On voit que cela aide énormément. Nous sommes très investis, et nous travaillons aussi avec les associations Umani et l'association Jean Toussaint qui font un très gros travail.



- Quid des suites de la réforme de la voie professionnelle en Corse ?

Le sujet pour nous est de mieux faire connaître nos offres de formations et de favoriser la mobilité. Les jeunes ont encore des visions trop limitées des possibilités de formation. Par exemple, au lycée de Balagne, il existe une formation maintenance nautique, c'est un secteur extrêmement porteur. Mais si on ne sait pas qu’il y a cette offre de formation, on se prive de débouchés attractifs dans les nombreux ports de l’île. C’est pour cela que nous organisons des salons de l’orientation, pour faire connaître ces offres de formations, ouvrir les horizons des élèves qui parfois restent trop centrés sur leur micro-région. Chaque secteur géographique ne peut pas offrir toutes les formations professionnelles, que nous sommes obligés de répartir dans l'île. Donc, il faut aussi faire connaître et développer les possibilités d’internat et d’hébergement pour ouvrir davantage de perspectives. Et puis nous avons une académie qui survalorise encore trop, par rapport à d'autres académies, la voie générale et technologique, alors que certains élèves s’épanouiraient davantage dans une voie professionnelle. C’est un travail à conduire là encore avec les partenaires de l’académie, et notamment le milieu socio-économique. Ce sera l’un des chantiers du projet académique qui va nous mobiliser au premier semestre 2025.