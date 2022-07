Régis Rico victorieux du Trail de la Saint-André

C'étaient les coureurs de la "longue" qui étaient les premiers à s'élancer à 9 heures de l'office du tourisme de Lecci, suivis, dix minutes plus tard par leurs petits copains de la course.

Au niveau du Trail de la Saint-André le succès est revenu à Régis Rico (ASPVA) en 1h02' 59, qui a devancé, Corentin Fourni de 41 secondes. Ce dernier était suivi à 4 secondes par Thibault Cuénot. Dans les rangs des féminines succès de Stéphanie Rocher en 1h29'38 qui a pris le meilleur sur Virginie Henry-Raguenes (1h31'33) et Stéphanie Marion (1h38'20).





Quant à la course des 5 kilomètres elle a été remportée par Emile Vendasi dans le temps de 24'21. Martin Isoni, termine second mais à plus de 5 minutes, alors qu'Alexandra Foulhoux s'empare de la troisième place du général dans le temps 31'08 et par la même occasion est la première féminine de cette épreuve.