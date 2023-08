Régis Brouard, entraîneur du SCB : « Répondre à l’attente de nos supporters »

« C’est notre première à domicile, on connaît l’attente des supporters pour ce match. On en est tous conscients », souligne Régis Brouard. « Le stade sera plein* et ce doit être une force. Les supporters seront là en nombre, on doit leur rendre la pareille, répondre à leur attente. S’il y a des moments compliqués, il faudra les surmonter». Et quand on évoque l’état de la pelouse du stade Armand-Cesari, le technicien bastiais ne s’attarde pas vraiment sur la question : « Par rapport au match contre Vérone, ça s’est amélioré. Mais durant cette semaine, on s’est surtout attaché à préparer le match, à mettre en place notre organisation ».





Adversaire du jour : le Valenciennes FC qui a pris une douche froide lors de la 1re journée, sèchement battu sur sa pelouse, 1-4 par Auxerre. «L’équipe vient de changer d’entraîneur. Même si le championnat commence tout juste c’est une équipe qui a des principes de jeu avec un pressing constant, assez haut. Derrière, ils ressortent proprement le ballon. On voit que c’est cohérent, qu’il y a quelque chose d’établi dans le jeu ».

Et côté bastiais ? « Je dispose de tout mon effectif, ce qui me donne la possibilité de différents choix ».



La défense à 4 ? « On doit trouver la meilleure formule du moment. Après, le temps fera qu’on trouvera la bonne formule. Pour l’instant c’est à 4 derrière ».

Le secteur offensif ? « À Concarneau on a eu beaucoup de déchets en attaque, mais on s’est créé des occasions. Dans tous les compartiments du jeu, on a fait de longues séances vidéo».





Si le Sporting a pu ramener un résultat positif de Bretagne, il le doit en partie à son gardien Johny Placide, auteur d’un arrêt déterminant sur penalty. « Cette semaine on a axé le travail sur la technique, les sorties de balles, la maîtrise du jeu », explique le dernier rempart bastiais. « Contre Concarneau on a trop balancé, manqué de maîtrise». Et quand on évoque le contexte de cette deuxième journée : « On sait que les supporters attendent beaucoup de cette rencontre, c’est un match important. On a un statut à défendre. À domicile cela doit être difficile pour nos adversaires de nous bouger. On doit être très dur à battre. Et mettre tout en œuvre sur le terrain pour que le public soit fier de nous. On se doit de bonifier le point pris à Concarneau ».



*Plus de 6100 abonnements et 5200 places vendues à l’heure du bouclage de l’article