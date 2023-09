Régis Brouard (SC Bastia) : «il faut surmonter ce moment difficile. Il n’y a rien de catastrophique »

Au programme de ce stage une séance d’entrainement ce samedi matin, ouverte au public, une séance dimanche en fin d’après midi à huis-clos et un réveil musculaire à 10 heures lundi matin à huis clos avant le départ pour Ajaccio.

« On avait besoin de se retrouver entre nous, de se retrouver tous ensemble. Pour se laver les têtes, oui, mais le plus important c’était de passer des moments ensemble en termes de cohésion, d’échanges » expliquait samedi matin le coach en Balagne. « Le rôle d’un entraineur c’est aussi de se remettre en question, tous les jours après les séances d’entrainements, après les matchs. On fait le bilan de ce qui a marché ou pas. Nous traversons un moment délicat, ça fait partie des étapes d’un club. Il faut savoir traverser ces moments où ça va moins bien. On essaye de trouver des solutions au sein du groupe, au sein du club. Tout le monde se remet en question, tout le monde réfléchit pour trouver les meilleurs moyens de repartir de l’avant ».





Les prochains matchs ? Ce lundi à Ajaccio, puis samedi la réception d’Annecy avant une trêve internationale de 15 jours.

A la une ce lundi donc ce derby, sans supporters bastiais, ainsi en ont décidé préfecture et ministère de l'Intérieur, redoutant des incidents.

« Tous les derbys sont des matchs à part » souligne l’entraineur bastiais. « C’est un contexte particulier, ça dépasse un peu le cadre du foot sur plein de choses. On est dans une période difficile, il faut la surmonter mais il n’y a rien de catastrophique. On a tout simplement souhaité se retrouver pour préparer le match sereinement. Le club a mis tous les moyens pour bien préparer ce match. Concernant l’implication des joueurs ? Quand vous êtes joueur professionnel si vous n’êtes pas totalement impliqué dans ce type de match, il n’y a rien à comprendre. Chacun a ses responsabilités »





Le groupe sera divulgué probablement lundi, à l’issue du réveil musculaire. « Il y a quelques incertitudes, quelques petites blessures qu’on va soigner ce week-end » conclut le coach.