Réfection de la route du lycée de Porto-Vecchio : le chantier démarrera cette année, assure la Collectivité de Corse

La colère est froide, contenue, mais les mots cinglent : « J’en ai vu passer, des collectivités. Mais une gestion aussi calamiteuse que ce dossier, j’en ai jamais vue. » Cela fait plusieurs années que Jean-Christophe Angelini réclame la réfection de cet axe incontournable de sa ville, qui dessert à la fois le collège Léon-Boujot et le lycée Jean-Paul De Rocca Serra. A intervalles réguliers, le maire et son conseil municipal s’inquiètent des nids de poule, des trottoirs éventrés, du marquage au sol en partie effacé ou de l’état des ralentisseurs qui n’en ont plus que le nom.Lundi soir, cette inquiétude chronique s’est muée en colère, car quelques jours avant Noël, un adolescent aurait pu perdre la vie. C’est l’élu d’opposition Jean-Michel Sauli qui a remis le sujet sur la table, comme il l’avait déjà fait lors d’un précédent conseil municipal . « Si la Collectivité de Corse n’en fait pas une priorité, il faut qu’on prenne le taureau par les cornes et qu’on fasse nous-même les travaux. Au pire des cas, qu’est-ce qu’on va nous reprocher ? » Mais selon l’adjoint aux finances, Jacky Agostini, le processus est en marche : « La semaine dernière, j’étais en contact avec des techniciens de la CDC. Ils m’ont affirmé que l’appel d’offres devait partir dans les semaines à venir. On doit avoir une réunion prochainement avec eux. Ils sont conscients qu’il s’agit d’une zone accidentogène. » Contrarié par cette attente, Jean-Christophe Angelini ne veut pas se satisfaire d’une réunion. Il veut une décision claire : « S’il y a une chose que je déteste, c’est d’aller au tribunal. Mais au nom des Porto-Vecchiais, il y a peut-être un moment où on dira qu’on ne plus faire autrement », a-t-il menacé.Contactée par nos soins ce mardi, la Collectivité de Corse annonce que le déblocage du dossier est imminent : « Le rapport sera présenté à la fin de ce mois de janvier à l’Assemblée de Corse », confirme Jean-Baptiste Pieri, le directeur du service voiries. Suite à cela, l’adoption du rapport va autoriser le président de l’exécutif, Gilles Simeoni, à signer une convention avec la commune, qui aboutira au début des travaux « dans le courant de l’année 2025 », communique la CDC.Pour rappel, le projet vise à créer des plateaux surélevés et des chicanes sur la chaussée, à refaire les trottoirs et à y adjoindre « des voies vertes », autrement dit des pistes cyclables pour desservir les établissements scolaires. Ce chantier est estimé à 3,3 millions d’euros et il doit durer dix-huit mois. Et si sa programmation avait dû être décalée, c’est pour des raisons financières, assure la CDC.