Recrudescence de cas de gastro-entérite sur le GR20 : 16 personnes évacuées par les pompiers

Les autorités sanitaires insistent sur la nécessité de rester vigilant et de continuer à adopter des mesures d'hygiène strictes pour éviter une nouvelle vague de contaminations. Il est important que les randonneurs du GR20 respectent certaines précautions. Le lavage fréquent des mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique est essentiel, notamment avant les repas et après les passages aux toilettes. Traiter ou filtrer l’eau se source avant consommation est également fortement recommandé pour prévenir toute contamination supplémentaire. Même si l'eau n'a pas été identifiée comme source de l'épidémie, elle peut être porteuse d’autres pathogènes. Les autorités sanitaires conseillent également à toute personne présentant des symptômes de gastroentérite d'éviter de préparer des repas pour autrui et de rester vigilant pendant 48 heures après la disparition des symptômes. En cas de besoin médical, il est important de consulter un professionnel de santé ou de contacter le 15.



Le Parc naturel régional de Corse et les professionnels de l'hébergement et de la restauration sur le GR20 ont reçu des consignes strictes pour renforcer le nettoyage et l’hygiène des sites. Ces mesures visent à protéger la santé des randonneurs et à prévenir toute nouvelle propagation du virus.