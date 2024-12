Recette de Noël : la bûche "A Cerviuninca" un délice signé Pierre-Louis Passini

Étape 1 : La Dacquoise



La recette commence par la préparation d’un biscuit Dacquoise, à base de blancs d’œufs, de sucre, de sucre glace, de farine et, bien sûr, de poudre de noisettes. Pour la réaliser, il vous faudra :





320 g de blancs d’œufs

216 g de sucre

108 g de sucre glace

50 g de farine

166 g de poudre de noisettes.



Le processus est simple : montez les blancs d’œufs et serrez-les avec le sucre. Tamisez ensemble le sucre glace, la farine et la poudre de noisettes, puis incorporez-les délicatement aux blancs d’œufs avec une maryse, en partant du bas vers le haut, « tout en douceur. Il faut prendre son temps pour ne pas faire tomber les blancs ». Déposez le mélange sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfournez à 180°C. La cuisson est rapide, entre 8 et 10 minutes : « lorsque le biscuit est zébré et commence à roussir, la cuisson est terminée. On le débarrasse rapidement sur le plan de travail ».