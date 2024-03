Rameaux de Pâques : comment faire avec la disparition des palmiers ?

Le redoutable charançon rouge, coléoptère vorace, sévit avec une férocité dévastatrice, s'en prenant aux palmiers en les dévorant de l'intérieur et entraînant ainsi le flétrissement des palmes, voire dans les cas les plus graves, la chute de leur cime, hier, majestueuse.



Le parc des palmiers de Corse, où les moyens engagés pour tenter de les sauver ont été importants,. ne déroge pas à la règle et pâtit depuis plusieurs semaines de cette situation catastrophique.



Aujourd'hui tous nos palmiers ne sont que de longues tiges sombres qui se lèvent vers le ciel, effeuillées et étêtées suscitant le désarroi chez ceux qui, ici comme ailleurs, attendent la période sainte pour exprimer leur profonde piété. Une période qui risque désormais de perdre de son éclat.





Le rameau se fait rare et dans les confréries, notamment celles du Cap Corse, l'on s'inquiète des ravages causés par le charançon.

Sans palmiers, en effet point de rameaux. Et encore moins de pesci, crucette, pulezzule. Dès lors, nos belles traditions chrétiennes risqueraient d'en prendre un coup.



Sans le végétal qui a disparu et qui revêt une importance capitale, car les brins, formant le cœur du palmier, sont prélevés avant la période des Rameaux et travaillés uniquement lorsqu'ils commencent à jaunir, signe de souplesse idéale pour le tressage, contrairement aux verts, cassants et difficiles à manipuler, impossible, en effet, à tous ceux qui entretiennent et transmettent le savoir-faire patrimonial de nos microrégions de maintenir le flambeau.





Aujourd'hui, après le passage destructeur du charançon rouge, la quête de ce précieux cœur de palmier se révèle ardue .

Néanmoins, l'espoir demeure de préserver une fois de plus ces traditions empreintes de piété. Mais où trouver ces quelques brins qui feront la joie à des milliers de fidèles, et ainsi perpétueront cette belle tradition chrétienne ?