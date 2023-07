Rallye d'Estonie 2023 : Pilouis Loubet en mode tranquille

La huitième manche du calendrier mondial a pris son envol aujourd'hui en Estonie avec le Shakedown Kastre (4,08 km), suivi en début de soirée par la première spéciale très courte de Tartu Vald (3,3 km). L'actuel leader du championnat du Monde, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), s'est imposé sur les 4,08 km du Shakedown en 1’58’’8, devançant la Hyundai du Belge Thierry Neuville en 2’00’’0 et l'autre Hyundai d'Esapekka Lappi en 2’00’’5.



Pilouis Loubet a quant à lui terminé à la 7e place en 2’03’’0, premier Français. Cependant, des péripéties ont marqué le début de l'événement. L'Estonien Ott Tänak, coéquipier de Loubet au sein du Team M-Sport, a été pénalisé de cinq minutes après le Shakedown pour avoir changé de moteur.



Malgré cela, Tänak s'est illustré lors de la première spéciale de Tartu Vald (3'02''5), où il a signé le scratch. Lappi et Evans étaient à 6/10e de seconde derrière. En revanche, Loubet a été surpris par un manque de grip, terminant à la 8e place avec un retard de 5 secondes.



Demain, le rallye d'Estonie comportera sept épreuves spéciales au menu, pour un total de 136 kilomètres de chronométrages.



Une journée où se disputeront les deux spéciales les plus longues du rallye, Peipsiääre (24,3 km) et Raanitsa (21,4 km). L'excitation est palpable alors que les pilotes s'affronteront sur les routes estoniennes, et les passionnés de rallye attendent avec impatience de voir qui sortira vainqueur de ce passionnant défi sportif.