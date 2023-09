Rallye Corte-Centre Corse : Tous derrière Casanova et Mariani

Dans le Moderne c’est encore une fois Mariani qui terminait en tête en 5’23’’ devant Olivier Luciani et sa Clio R3 (5’24’’) qui se distinguait avec un excellent chrono. François-Xavier Moracchini sur Skoda Fabia Evo (5’30’’) venait compléter le podium. À noter que Dominici et Beissy abandonnaient sur ennuis mécaniques.

Pas de surprise dans l’ES 4 sur les 18 km entre Ponte-Leccia et Valle di Rustinu puisque Casanova dominait largement encore une fois et laissait ses adversaires, à savoir Mancini et Pastinelli, à respectivement 13 et 24 secondes.

En revanche, dans son jardin, François-Xavier Moracchini venait jouer les trouble-fête en arrachant le scratch à Mariani de trois centièmes de secondes ! Jean-Toussaint Albertini sur son Alpine Renault venait quant à lui s’immiscer sur le podium à neuf petites secondes. Benazzi tentait de refaire son retard avec sa Porsche pour prendre la 5e place tandis que Dumè Nannucci abandonnait sur ennuis mécaniques. La féminine de l’épreuve maintenait quant à elle la cadence et confortait sa 10e place. Dans les groupes, si Ferrari était largement devant Deiana en N2, en revanche la bataille était des plus serrées entre Anthony Mariani et sa Peugeot 206 et l’équipage Catellagi-Feibelman sur Peugot 106 rallye dans le groupe A6K. En effet, avant la dernière spéciale de nuit entre Popolasca et le Pont de Castirla, seules 3 secondes les séparaient !