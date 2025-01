RT 20 : Les projets des traverses de Venacu et Vivariu examinés à l’Assemblée de Corse

Deux parkings créés à Venacu

Concernant la commune de Venacu, le projet de la Collectivité de Corse (CdC) porte également sur quatre points. Le premier est d’aménager la traverse du village depuis le raccord déjà réalisé à l’entrée Sud jusqu’à la pharmacie, soit environ 550 mètres, et de traiter l’hypercentre. « La configuration actuelle de la traverse crée des enjeux majeurs de sécurité. L’absence de cheminement piétons sécurisés, le stationnement anarchique, la chaussée non calibrée et la présence de points durs au centre de la traverse créent des problématiques quotidiennes et des situations dangereuses », mentionne le rapport. L’objectif est d’offrir des stationnements, de calibrer la chaussée, de déplacer un mur pour faciliter le croisement des Poids-lourds, de réguler les vitesses et d’assurer un cheminement piéton sécurisé. Deux bâtisses seront détruites pour créer deux parkings dans l’hyper centre, un en amont de l’ex-RT 20 d’une capacité minimale de 20 places, l’autre en aval d’une capacité minimale de 31 places. Le coût de l’opération est estimé, hors parkings, à 1,548 million € dont 1,35 million € à la charge de la CdC et 198 000 € à la charge de la commune. L’estimation du premier parking, faite en 2024, se monte à 1,3 million €, soit un coût moyen par place de 68 000 €. Le coût du deuxième parking date de 2015 et prévoit un montant de 2,75 millions €, soit un coût moyen par place de 88 700 €. « La réalisation de ce parking nécessitera la démolition d’une bâtisse d’intérêt patrimonial et la réalisation de soutènements de grandes hauteurs. Le coût de réalisation de la place de stationnement reste, dans les deux cas, très élevé », commente le rapport. Le second point est d’aménager la traverse du village à l’entrée Nord sur 1,4 km avec les mêmes problématiques que précédemment, s’y ajoutent « des vitesses excessives pratiquées et une courbe à rectifier au niveau de la sortie Nord ». Ce projet, qui nécessite une régularisation foncière, est évalué à 1,5 million €. Sans compter la plus-value liée au traitement de l’amiante pour un montant d’environ 500 000 €.



Une nouvelle voie

Le troisième point est de créer une voie nouvelle de raccordement entre l’ex-RT 20 à l’entrée Sud du village vers l’ex-RD 143 pour « permettre la déviation des Poids-lourds qui, ainsi, n’emprunteront plus la traverse pour rejoindre l’ex-RT 50 ». En période estivale, le trafic Poids-lourds, de l’ordre de 50 véhicules par jour, dans le sens Aiacciu-Bastia est dévié via l’ex-RD 143, puis l’ex-RT 50. En raison de fortes contraintes foncières, budgétaires et environnementales, « des études de faisabilité avec identification des enjeux et analyse multicritère de variantes seront lancées. Elles se dérouleront entre 2025 et 2026 ». Le chiffrage initial de 35 millions €, qui date de 2011, doit être réévalué pour tenir compte de l’augmentation des coûts de la construction. Le quatrième point est de recalibrer l’ex-RD 143. « Les usagers sont invités à emprunter l’ex-RD 143 qui présente aujourd’hui des soucis de gabarit, de visibilité et de girations dans certaines courbes ». Une première étude a permis d’identifier 6 virages à rectifier, qui devront faire l’objet d’acquisitions foncières. Le coût est estimé à 500 000 €, hors acquisitions foncières. Les études pour le recalibrage de l’ex-RD 143 jusqu’à l’ex-RT 50 n’ont pas encore débuté. Ces projets, ainsi que le principe de conventionnement sur les modalités de financement et de répartition de leurs charges d’entretien, seront examinés jeudi en session.



