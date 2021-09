RCFM : la voix de Joëlle Orabona s'est tue

Hier soir je me suis endormie d'humeur plutôt festive (grâce à la une de l'actualité) et dirais même plutôt confiante en l'avenir( n'en déplaise à certains)...

Mais le réveil fut autre...La talentueuse Joelle Minier-Orabona s'en est allée, digne et élégante comme elle a toujours été, sa voix chaude et rauque sur les ondes nous manquait déjà, mais là...

-Nous ne t'entendrons plus du tout!

Merci en tout cas pour ton professionnalisme, tes conseils, tes remarques et critiques, ta sincérité, ta grande gueule, ton franc parlé et ta bienveillance...

La qualité de tes émissions et la pertinence de tes itv...

Nous avons été une belle équipe malgré nos différences et les différents que nous avons pu avoir, je le disais à l'instant avec certains, et tous se reconnaitront , ce que je retiendrai.."ghjè chì eramu una bella squadra..."

Ciao à la battante, courageuse et pleine de vie que tu as toujours été....Ci fermanu tante stonde spartute cum'è stu ghjornu in Vicu, è tanti altri ricordi inchjudati in core è in mente par sempre...