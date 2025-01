Quelles sont les races de chiens préférées des Corses en 2024 ?

Le berger australien, chien énergique et intelligent, est le grand favori des Corses, selon les derniers chiffres fournis par la Centrale Canine. Avec 75 inscriptions au Livre des Origines Français (LOF) en 2024, il devance de très peu le cursinu, qui enregistre 63 naissances. Ce chien rustique, fidèle à ses origines corses, maintient donc une place de choix parmi les chiens préférés des insulaires. Le podium est complété par le setter anglais, avec 56 inscriptions, qui confirme son attrait croissant en Corse.



La Corse, un classement à part

Ce classement, publié ce 29 janvier par la Centrale Canine, révèle non seulement les tendances locales, mais aussi les particularités régionales du monde canin. Si, à l’échelle nationale, les podiums sont dominés par des races comme le berger australien, le staffordshire bull terrier, le golden retriever et le labrador, la Corse se distingue par la place prépondérante du cursinu, une race patrimoniale. À l’échelle nationale, ce dernier se classe pourtant bien plus loin, en 129e position, tandis que le berger australien domine largement le classement.



En 2024, l’île a enregistré un total de 542 naissances de chiots de race, issues de 32 lignées différentes, grâce au travail d’une soixantaine d’éleveurs. Un engouement qui témoigne de l’attachement des Corses à leurs compagnons à quatre pattes, entre races populaires et traditions locales.