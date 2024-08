Que prévoir dans sa voiture pour les vacances d’été ?

Rendus obligatoires par le Code de la route ou tombant sous le bon sens pour un voyage réussi, plusieurs équipements sont indispensables au moment de prendre la route des vacances d’été. Pour ne rien oublier, découvrez la liste pensée pour la voiture durant la période estivale.Le Code de la route est très strict mais pour des raisons de sécurité évidentes. Il existe en conséquence, des équipements à toujours posséder au sein de son véhicule que l’on voyage d’ailleurs en été, en hiver ou pour n’importe quel nombre de kilomètres !En cas de problème rencontré sur la route, les occupants du véhicule devront s’assurer de leur sécurité mais également de celle de la chaussée et des utilisateurs. Rentrés dans les habitudes, les gilets de sécurité et triangles de pré-signalisation font donc partie des prérogatives pour chaque voiture. On trouve généralement ces objets avec un kit de sécurité routière pour quelques euros mais ils sont aussi fournis par les constructeurs en cas d’achat de véhicule neuf.Ce n’est pas le cas en France mais dans certains pays européens, la présence d’un extincteur et d’une trousse de premiers secours représentent une obligation. Même en cas de séjour uniquement dans l’Hexagone, ces équipements ont des avantages évidents qui devraient vous pousser à les acquérir.Faut-il réellement le préciser ? S’en tenir aux équipements automobiles c’est aussi s’intéresser de près à la voiture avant un long voyage, d’autant plus aux yeux de la loi ! Il est ainsi impératif de vérifier le bon fonctionnement de sa voiture et de l’état général de celle-ci, des pneus ou des feux, sans oublier les documents officiels du véhicule.La route image la société et pour cela, plusieurs accessoires peuvent en fonction des automobilistes, être considérés comme indispensables ou à l’inverse, proprement inutiles ! Exemple le plus évident à ce sujet qui se mue également au sein de nombreuses discussions intrafamiliales, la carte routière. Cette fameuse carte, de la Michelin encore commercialisée chaque année à celles dépliantes qui ont marqué l’enfance de beaucoup.Les plus anciens auront toujours cette question fatidique à la discussion GPS contre carte routière : « Et qu’est-ce que tu fais si ton GPS ne fonctionne plus » ? Avec une once de mauvaise foi et toujours selon son avis personnel, vous aurez compris qu’unePar la suite, les différents conducteurs de tout âge trouvent un compromis sur les autres accessoires. Ils sont tous unanimes sur l’importance deet quelques collations pour ne pas avoir soif ou faim sur la route.Cependant, les conducteurs les plus méticuleux penseront pour leur part à tout, notamment avec des accessoires qui ne servent que très rarement mais qui peuvent s’avérer des plus pratiques…Il arrive que l’on ne s’en serve jamais ou du moins, que quelques fois dans toute une vie d’automobiliste. Pourtant, posséder certains articles et autres équipements sauveurs rappelle que le poids supplémentaire ou la place perdue en valaient la chandelle !Au-delà d’une roue de secours ou d’un kit de réparation qui auraient pu entrer dans notre paragraphe sur les incontournables mais qui dépendent surtout de chaque véhicule,. Ces mêmes cosses peuvent également vous permettre d’aider quelqu’un en difficulté qui ne peut plus démarrer son véhicule. Et pour ne compter sur personne d’autre que soi-même, des starters de batterie sont des accessoires modernes qui sauront se montrer pratiques à tous les points.Habituelles dans les voitures utilitaires et en campagne, les cordes ou les sangles d’attache peuvent également trouver leur place dans la voiture chargée pour les vacances.Enfin et en cas de mauvaise surprise, posséder une couverture de survie dans sa voiture peut vous permettre d’attendre sans mettre à mal votre température corporelle. Vous voilà paré à un trajet plein de sérénité !