Que faire lorsque sa batterie de vélo électrique est morte ?

l’e-bike fait beaucoup moins de kilomètres qu’avant ;

le moteur du vélo électrique s’arrête sur une pente ;

l’écran de l’e-bike s’éteint ;

le système du vélo doit être rallumé puis l’e-bike fait quelques mètres avant de s’arrêter à nouveau ;

l’e-bike charge de plus en plus rapidement.

de la reconditionner . En effet, certaines entreprises spécialisées vous permettent de faire reconditionner votre batterie. C’est l’occasion de remettre à neuf la batterie de votre vélo électrique. Il suffit d’envoyer votre batterie et les spécialistes se chargeront de sa remise à neuf. De plus, c’est une solution économique et écologique pour profiter d’une batterie de VAE presque neuve.

Sur un vélo électrique, ou e-bike, la seule partie qui peut se dégrader c’est la batterie. En effet, lorsque les cellules au lithium dépassent leur cycle de vie, la chimie des trois agents qui produisent de l’énergie électrique change complètement. Ces trois éléments sont l’anode, la cathode et l’électrolyte. Dans cette situation, la batterie peut perdre peu à peu ses performances jusqu’au moment où elle n’est plus capable de produire un électron supplémentaire. Les causes de la dégradation sont variées : par temps écoulé, par cycles de charge, par la qualité des cellules installées et aussi par des agents externes (principalement la température de stockage).Dans le boîtier de la batterie de votre vélo électrique, vous pouvez trouver les deux parties fondamentales : les cellules au lithium connectées en parallèle et en série (pour obtenir la tension et l’ampérage désirés), et le BMS (Battery Management System), qui est chargé de contrôler les charges en dehors d’autres paramètres.Le BMS permet à la batterie du vélo électrique de ne pas s’user car il égalise chaque groupe de cellules pendant la charge et contrôle les décharges. Cela contribue grandement à la durée de vie de la batterie. Mais il est important de noter que la seule partie qui souffre de dégradation et qui doit être remplacée après plusieurs années se trouve au niveau des groupes de cellules. Les autres composants ne souffrent pas d’usure.Quand la batterie d’un vélo électrique est vraiment morte, différents «symptômes» peuvent apparaître :Face à cela, il peut être nécessaire soit de remplacer la batterie, soit de remplacer seulement le groupe de cellules. On parle iciPour savoir si une batterie de vélo électrique est morte ou pas, il est possible de la tester. Généralement, les batteries de VAE ont une tension de 36 volts (certains modèles peuvent avoir une tension entre 40 et 42 volts maximum). Si pendant le test, la batterie présente une tension inférieure à 36 volts, alors elle est probablement morte et il faut la remplacer.Si la batterie est vraiment morte, alors plusieurs options sont possibles.Acheter une batterie d’origineIl faut savoir que la technologie ION-Lithium a évolué ces dernières années. Il est donc probable que le boîtier de votre e-bike accepte des groupes de cellules de plus grande capacité mais qui utilisent le même format de batterie.Acheter une batterie compatibleLes grands fabricants européens de vélos électriques ont conçu des batteries compatibles avec les systèmes de propulsion les plus connus. Bien souvent, les batteries compatibles dépassent la capacité d’origine de la marque.Il est possible de reconditionner une batterie. Pour cela, il faut remplacer le groupe de cellules dégradées par un nouveau en respectant le boîtier d’origine. On obtient ainsi une batterie avec la même durée de vie qu’une nouvelle. Il faut seulement respecter les dimensions du boîtier. Le reconditionnement est l’option la plus économique et écologique. Ici, il n’y a que les cellules qui sont remplacées, le boîtier est conservé ainsi que le BMS et le chargeur d’origine.