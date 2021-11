Quartiers Cannes-Salines à Ajaccio : comment rénover son logement avec l’OPAH ?

Julia Sereni le Lundi 8 Novembre 2021 à 19:24

Derrière cet acronyme un peu technique se cache en fait l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, un dispositif financier qui permet la réalisation de travaux sur un logement et un accompagnement gratuit et personnalisé des projets de rénovation. Les habitants de 720 logements des quartiers des Salines et des Cannes peuvent en bénéficier, sous certaines conditions.