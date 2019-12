Quand les Corses fêtent le nouvel an à l'étranger

Si le traditionnel repas de Noël se fait toujours en famille sur l'île, les corses s'envolent pour la plupart d'entre eux dès le 26 décembre. Pour quelques jours ou plus, en bateau ou en avion, les destinations les plus prisées restent les capitales européennes pour fêter la nouvelle année entre amis ou le soleil et les îles pour le farniente en famille.



Le budget, le nerf de la guerre



Si le budget prévu pour les vacances au ski annuelles est assez conséquent, lorsqu'il s'agit des fêtes de fin d'année l'enveloppe est plus légère. Reste maintenant à réussir à organiser le meilleur voyage possible au prix le plus avantageux après les dépenses de Noël.

Les amis vont privilégier des villes telles que Prague, Amsterdam ou Londres pour des séjours de moins d'une semaine.

Les familles, qui ont souvent un budget plus important vont choisir des destinations plus ensoleillées comme la Martinique, la Guadeloupe ou la Thaïlande, pour une durée d'au moins une dizaine de jours voir de deux semaines.

En moyenne, pour un 31 en Europe comptez 500 à 1.000 € par personne tout compris, contre 3.000 à 5.000 € pour des longs courriers.



Florence, destination reine pour le 31



Si l'Italie reste la destination la plus prisée quelque soit la période, c'est à Florence que l'on part fêter la nouvelle année. Plusieurs raisons à cela ; des prix accessibles, le choix des transports (bateau et train sont les plus utilisés), la facilité d'accès en partance de Bastia et tout ce qu'il faut pour faire la fête entre amis comme pour passer sa journée à visiter la ville ou se reposer en famille.



Malgré tout, ce n'est pas pour autant que les restaurants et les bars seront vides sur le territoire le soir du 31 décembre, la majorité des Corses échangeront des vœux de Pace è Salute sur l'île.