Prunelli-di-Fium’Orbu : deux personnes tuées par balles

On ignorait, encore, ce samedi matin les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits.Les secours rapidement sur place ont d’abord constaté le décès d’un homme de 50 ans.puis pris en charge le jeune femme qui est décédée durant son transfert à l’hôpital indiquaient ce samedi matin les services de secours de Haute-Corse.Deux ambulances ainsi que le véhicule radio médicalisé de Ghisonaccia et le Samu ont été immédiatement mobilisés mais il était déjà trop tard pour l’homme qui ne survivait pas à ses blessures. En revanche la jeune femme gravement blessée a été prise en charge par les secours mais elle devait succomber durant son transfert sur l’hôpital de Bastia.Sur place où ce nouveau fait divers sanglant a suscité l’émotion que l’on imagine, l'officier de santé des services de secours a demandé la mise en place d'une cellule d'urgence médico-psychologique.Dans le même temps on apprenait que le Parquet de Bastia avait ouvert enquête et qu'elle avait été confiée à la gendarmerie de Ghisonaccia.



Plus d'infos à venir.