Prunelli-di-Fium'Orbu : Le maire porte plainte contre la pollution fécale du fleuve et alerte sur un risque sanitaire

- Depuis des années, le cours d’eau du Fium'Orbu est pollué par des relargages, par des émissions de boues fécales au niveau de la station de traitement des eaux usées de Ghisonaccia. Actuellement, les relargages sont très importants et aboutissent à une très forte pollution du fleuve. Les analyses, qui ont été réalisées, sont sans équivoque. Le fleuve est pollué sur toute sa longueur. Aujourd’hui, il se déverse dans l’étang de Gradugine parce que l’estuaire n’est pas ouvert. Si jamais l’estuaire venait à s’ouvrir, ce serait 10 kms de plage sur lesquels il y a 12 000 touristes qui seraient interdits à la baignade. On évalue à 3 à 4 millions de mètres cubes les volumes souillés par la flore fécale !- Il peut s’ouvrir à tout moment ! Mais, tout le monde attend que la nature fasse ses choix et personne n’assume une gestion de crise. Ni on renforce le barrage de l’estuaire, ni on l’ouvre la nuit pour évacuer tout cela. Aucune décision n’est prise, c’est « wait and see » ! On attend de voir comment la crise va se gérer toute seule !- Non ! Ça se reproduit en permanence. Ce n’est pas un accident, c’est un protocole !- Actuellement, le travail de dépollution du fleuve est réalisé par l’étang au prix d’une eutrophisation, ce qui aboutit à une pollution et une dégradation du milieu naturel remarquable. On est en train de cacher la merde sous le tapis, en attendant la prochaine crue pour dire qu’il ne s’est rien passé ! Mais comme nous sommes en période de canicule, et que la crue ne se réalise pas comme prévu au mois d’août, on se retrouve avec des stocks nauséabonds de matière fécale à gérer. Il y a donc un préjudice et une mise en danger des enfants qui approchent du fleuve, ainsi qu’une dégradation écologique très importante. Enfin, on ne comprend pas pourquoi on paye des sommes pareilles en matière d’assainissement pour avoir un fleuve pollué, et pourquoi la société, qui effectue ce travail, n’est pas soucieuse de ce qui se passe en aval du traitement des eaux usées ?