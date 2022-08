Prunelli di Fiumorbu : la persistance des matières fécales dans le fleuve inquiète le maire

En 2019 déjà, le maire pointait du doigt la station d’épuration située en amont , sur la commune de Ghisonaccia, et un potentiel dysfonctionnement. Trois ans après, le problème n’a pas changé, le discours non plus. « Cette station est sous-dimensionnée pour l’usage que nous en faisons. Elle est calibrée pour rejeter les eaux usées et traitées dans un fleuve qui coule. Mais l’été, avec la hausse de la fréquentation humaine et de l’activité de la station, et la baisse du niveau du fleuve liée aux sécheresses à répétition, cela ne convient plus. Et les eaux usées stagnent », indique André Rocchi.Pour le maire, deux solutions existent : « Remplacer la station ou arrêter de déverser les eaux usées dans le fleuve ». Des solutions qu’il faudrait appliquer, selon lui, à tous les territoires dans la même configuration. Sous peine de se diriger vers des situations sanitaires plus que compliquées.