Protection de l’enfance en Corse : Andà per Dumane pointe du doigt "l'inaction chronique" de la CdC

Les moyens manquent en Corse pour assurer pleinement l’intérêt supérieur de l’enfant, selon, les agents des services sociaux de la Collectivité de Corse qu'ont alerté les pouvoirs publics sur ce problème. Après plusieurs manifestations et une réunion avec le président de l'exécutif, Gilles Simeoni et Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge des questions sanitaires et sociales, les impressions restent mitigées et l’intersyndicale a déposé un préavis de grève ce lundi à partir du 13 février.Dans un communiqué le groupe à l'assemblée Andà pe dumane prend parti pour les agents et déplore "les carences dans la mise en place des moyens par la Collectivité de Corse qui auraient dû au contraire être augmentés et mieux anticipés.""Si une entrevue a bien eu lieu la semaine dernière - souligne Catherine Cognetti-Turchini, conseillère territoriale du groupe Andà per Dumane - à défaut de solutions concrètes, les personnels concernés ont dû se résoudre pour essayer de se faire entendre à déposer un préavis de grève. Nous ne pouvons que souscrire aux demandes de ces agents dont le sérieux et à la compétence sont reconnus de tous et nous interroger sur cette inaction qui devient chronique de la part de la Collectivité dans ce type de situation.""La Corse est une région dont l’ensemble des indicateurs liés à la précarité sont parmi les plus mauvais et les plus préoccupants de la Métropole - continue le communiqué -. En cela notre administration doit être dotée des moyens suffisants pour assurer la meilleure gestion possible et il est du devoir des responsables politiques en place de les soutenir."Avec cette note le groupe politique veut témoigner sa solidarité "aux personnels en souffrance" et appelle "l'Exécutif à réunir les conditions pour qu’une solution rapide, pragmatique et opérationnelle soit trouvée."