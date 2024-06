Propriano : les élèves de Jean-Nicoli triomphent au festival des Mini-Entreprises de Corte

Cette mini-entreprise propose un échange de services entre jeunes et seniors. Les élèves rendent des services comme faire les courses, acheter des médicaments, ou simplement accompagner les personnes âgées en promenade. En retour, les aînés apportent leur soutien scolaire aux jeunes, les aident à faire leurs devoirs, et partagent leurs connaissances et expériences de vie. Cette initiative a pour but d'apprendre aux jeunes les valeurs de partage et de solidarité, tout en contribuant à créer un lien intergénérationnel.



Pour promouvoir leur projet, les élèves ont organisé un vide-greniers le 28 avril sur la place du marché de Propriano, avec le soutien de l'inspection académique, de la communauté de communes, de la mairie de Propriano et des communes voisines. Cet événement a non seulement permis de lever des fonds, mais aussi de sensibiliser la communauté à leur initiative.



Une première expérience dans le monde de l’entreprenariat que les élèves ont « adoré ». « Nous adorerions recommencer », avouent les collégiens. « C’est très gratifiant de concevoir et de construire un projet, et d’avoir l’opportunité de le défendre. Cela demande beaucoup de travail, mais la satisfaction que l’on en retire est immense. »



Après leur victoire à Corte, les élèves de Propriano se rendront à Paris le 6 juin pour représenter la Corse au festival national des mini-entreprises, qui se tiendra au Stade Charléty. Ils y rencontreront les gagnants des 16 autres associations régionales de France. « Quoi qu’il arrive lors du concours national, nous sommes fiers de notre projet et de notre parcours. Si l’on devait résumer cette expérience en quelques mots, on pourrait dire : solidarité, équipe, lien intergénérationnel », concluent les élèves avec convi ction.