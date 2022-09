Processus d’autonomie : Une réunion « constructive » et la fin des préjugés

C’est à l’hôtel Beauvau, siège du ministère de l’Intérieur à Paris, que s’est tenue la seconde réunion du Comité stratégique sur l’avenir de la Corse entre la délégation insulaire composée d’une vingtaine de membres, et le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et son équipe. Après la première rencontre du 21 juillet qui avait fixé la méthode de travail, les thèmes et l’agenda, cette nouvelle réunion, qui inaugurait une série de huit journées thématiques, a permis d’entrer dans le vif du sujet. A l’ordre du jour, le modèle économique et social pour la Corse et une séquence en deux temps. La première, qui a débuté à 10 heures jusqu’en début d’après-midi, a permis de faire un diagnostic de la situation économique de l’île, chiffres à l’appui, et de débroussailler les demandes. La seconde, qui a débuté à 15 heures et a duré plus de trois heures, était axée sur les comparatifs de six statuts d’autonomie : les Açores, les Canaries, les Baléares, la Sicile, la Sardaigne et la Crête.Les deux séquences ont permis de faire tomber pas mal de préjugés et d’idées reçues, notamment sur ce que la Corse coûte à la France, mais aussi concernant l’autonomie. Certaines réalités ont été unanimement admises, d’autres restent en débat. Gérald Darmanin a demandé à Gilles Simeoni de lui faire des propositions concrètes pour « muscler » l’économie de l’île . La délégation corse a obtenu que toutes les données stratégiques en matière économique et sociale, notamment la balance des paiements, les entrées et sorties au plan fiscal, les différents transferts, soient mises à disposition des élus. Deux questions, hors programme, ont été soulevées au nom de l’urgence, le prix des carburants qui pénalise le groupe Ferrandi, l’évolution du crédit d’impôt Investissement qui plombe la rénovation des structures hôtelières de l’île, mais aussi les questions toujours en suspens et qui n’en finissent pas de peser sur les relations entre la Corse et Paris, à savoir l’exigence de vérité et de justice pour Yvan Colonna, et la libération de Pierre Alessandri et d’Alain Ferrandi, toujours pas intervenue après 24 ans de détention, avec des appels qui tombent à la fin du mois. Le ministre a botté en touche au nom de la séparation des pouvoirs.La délégation corse, qui restait sur son quant-à-soi avant le début de la réunion, a, dans sa globalité, jugé cette longue journée de discussions « positive » et « constructive », salué « un discours sans tabou », l’engagement et « la bonne volonté » du ministre et des services de l’Etat. Même si du côté des Nationalistes, la vigilance reste de mise et qu’on attend des signes concrets et rapides du gouvernement sur les dossiers urgents, ce changement d’attitude est déjà en soi un pas encourageant. Le ministre a révélé que le président de la République devrait faire connaître sa position officielle sur le processus corse dans les mois à-venir. Une parole attendue avec impatience et inquiétude et sur laquelle plane le spectre de cinq longues années où le président Macron a enseveli sous un mépris injustifiable le pouvoir nationaliste et refusé le fait démocratique. Gérald Darmanin viendra en Corse, les 6 et 7 octobre prochain avec le ministre de la Transition écologique pour discuter, notamment avec les associations des maires, sur les problématiques d’eau, d’environnement et de déchets. La prochaine réunion du Comité stratégique, qui pourrait se tenir la première semaine de novembre, portera sur l’urbanisme, l'aménagement du territoire et le logement, avant d’évoquer, en décembre, les problématiques identitaires et linguistiques.