Jean-Félix Acquaviva : « Dire qu’on peut résoudre les problèmes de la Corse à droit constant est une hérésie ! »

- Justement, le cycle de discussions sur le processus d’autonomie reprend ce vendredi, comment la réunion se présente-t-elle ?

- Cette réunion sera un premier round d’observation sur le thème central du modèle économique et social, le matin, et sur la comparaison entre les statuts d’autonomie, l’après-midi. Si je salue le cadre du dialogue structurel qui se met en place, je sais qu’il y aura, dans le cadre de ce dialogue, deux tendances lourdes : ceux qui voudront avancer vers un compromis politique historique et ceux qui sont là pour essayer de démontrer que l’autonomie ne sert à rien, qu’elle n’est pas nécessaire, et qui seront toujours défiants, quelques soient les demandes que nous ferons au gouvernement. C’est une négociation ardue où nous rentrons avec deux sujets de court terme qui démontrent que les arbitrages en faveur d’une solution politique pour la Corse ne sont pas encore suffisants et qu’ils sont très inquiétants d’un point de vue économique et social.



- De quels sujets parlez-vous ?

- Le premier est la mesure générale de ristourne de l’État sur le carburant, relayée par une ristourne du groupe Total, au lieu des amendements spécifiques que nous avions présentés en juillet, à savoir une prime à tous les actifs corses pour compenser le différentiel, en plus de la ristourne de l’État. La mesure générale qui fait que, de gré à gré, Total accepte une ristourne se traduit dans le système de distribution de la Corse par la possible disparition du seul groupe insulaire, le groupe Ferrandi, avec son réseau de stations-services propres et la perte de 150 emplois. Cette mesure de court terme donne, il est vrai, un bol d’air pour le consommateur sur les réseaux de distribution Total et Vito, mais débouchera sur une nouvelle concentration de la distribution de carburant qui risquera de renforcer, en janvier, le mouvement à la hausse des prix, en plus de la disparition d’un groupe corse. Ces distorsions de concurrence ne sont pas bonnes pour la Corse, nous avions fait des propositions, suite à la conférence sociale, et nous attendons depuis deux ans les conclusions de l’avis de l’Autorité de la concurrence. Nous demandons la capacité à réguler les prix et une fiscalité incitative, et on nous oppose cette mesure générale qui est antinomique avec la spécificité Corse et qui risque de provoquer une casse sociale inacceptable.



- Quel est le deuxième sujet ?

- C’est un élément conjoncturel qui risque de devenir structurel, s’il n’est pas pris à bras le corps à travers une vraie discussion politique, et qui concerne le crédit d’impôt investissement corse. Le bulletin officiel des finances publiques de 2021 précise des choses au niveau du des meublés de tourisme comme nous le souhaitions, c’est-à-dire que les meublés de tourisme, qui ont accès aujourd’hui au crédit d’impôt investissement corse, doivent être des sociétés professionnelles avec une vraie activité touristique, pas des artifices pour la spéculation foncière et la promotion immobilière. Par contre, concernant le volet hôtelier entreprenariat, que nous souhaitons, pour notre part, renforcer, les travaux de rénovation ne sont plus, pour les dépenses réalisées en 2021, pris en compte comme ils l’étaient auparavant. C’est-à-dire qu’on se trouve face à une doctrine de l’État qui interprète de manière rigoureuse et restrictive le droit européen. Alors que, pendant 20 ans, il a préféré une adaptation souple de ce droit, le gouvernement reviendrait au dogme plus normé de la Commission européenne. Ce qui veut dire que de nombreux hôtels se voient refuser le remboursement du crédit d’impôt sur les dépenses très importantes déjà effectuées en 2021. C’est un sacré coup pour les hôteliers lésés qui ont modernisé leur structure, et cela altère la rénovation de l’outil hôtelier professionnel. De surcroît, ce crédit d’impôt pour la rénovation ne pourrait être admis que dans le cadre d’une cession, et donc d’une cession à des grands groupes. C’est l’antithèse de tout ce que nous voulons faire à travers le maintien des avantages acquis et le développement d’un statut fiscal adapté à la Corse.



- Ces deux questions vont-elles peser sur les discussions de vendredi ?

- Oui ! Ce sont des sujets préalables aux discussions sur le modèle économique et social. Nous demandons une clarification dans la loi de finances 2022. On ne peut pas parler d’un statut fiscal et social adapté à la Corse, axé sur une économie de production, bannissant la spéculation, gommant les surcoûts d’insularité et avoir, dans le même temps, des évolutions restrictives de Bercy concernant le crédit d’impôt 2021sur fond de suppression éventuelle de la niche fiscale pour s’aligner sur le droit européen. Ici, le droit européen n’est pas conforme à la spécificité insulaire, c’est, donc, à l’État et à la collectivité de Corse de défendre la spécificité insulaire, ce que nous demandons depuis des années. Ces deux sujets nuisent à l’état d’esprit de la discussion et montrent que la rentrée économique et sociale risque d’être très explosive. On ne peut pas faire des mesures générales à l’emporte-pièce et parler de prendre en compte la spécificité de la Corse. Nous appellerons les socioprofessionnels à se mobiliser sur ces questions-là parce qu’elles n’iront pas de soi. Encore une fois, je sais qu’il y a des gens de bonne volonté, nous en connaissons du côté de la majorité présidentielle, mais il y a aussi un système qui reste défiant, technocratique, et qui fait peu de cas du processus tel qu’il est, c’est cet écart-là qu'il faut résoudre rapidement.