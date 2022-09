Gilles Simeoni : « Il est du devoir de tous, en Corse, comme à Paris, de tout faire pour réussir le processus d’autonomie »

- L’opposition dénonce un manque de préparation et une absence de discussions entre élus corses en amont. Les positions sont-elles compliquées à concilier ?

- J’ai, dès mon élection en décembre 2015 et à chaque occasion depuis, plaidé pour l’ouverture d’un processus de dialogue entre la Corse et l’Etat. J’ai dit également que pour prendre toute sa dimension, ce processus devait impliquer l’ensemble des élus, des forces politiques et la société corse, diaspora comprise. Enfin, le Conseil exécutif a toujours travaillé à la recherche de la plus grande convergence possible en vue de faire triompher l’intérêt de la Corse et des Corses. Que ce soit concernant le combat pour la prolongation du régime fiscal spécifique dit des arrêtés Miot en 2017, les votes unanimes pour le rapprochement et la libération des prisonniers politiques, le consensus recherché et trouvé sur la Loi sur le pouvoir d’achat au début de l’été... Ceci étant, la nécessaire convergence, chaque fois que possible, ne se confond pas avec le consensus mou, et encore moins avec le renoncement à ses convictions et à ce que l’on considère essentiel. Il y a, en Corse, des opinions politiques différentes et quelquefois opposées : c’est normal et salutaire. Ce pluralisme politique doit être assumé dans le respect de la démocratie qui est, aussi et avant tout, la prise en compte du suffrage universel. Les Corses se sont exprimés par trois fois, et, à chaque fois, plus massivement. Ils ont donné à la liste Fà Populu Inseme, que j’ai conduite, une majorité absolue, et choisi, pour près de 70% des suffrages exprimés, des listes nationalistes. Cette réalité-là est fondamentale et doit être prise en compte par Paris.



- Avec vos anciens alliés nationalistes qui restent très critiques, les relations ne sont pas apaisées. Comment construire une solution politique globale dans ces conditions ?

- Les critiques sont de nature et d’intensité différentes. Nous avons des relations apaisées et constructives avec beaucoup de nationalistes qui n’appartiennent pas à la majorité territoriale, même si nous ne sommes pas d’accord sur tout. L’objectif est d’installer au plus vite cette qualité de relation avec l’ensemble des nationalistes. Nous avons des différences, et même des désaccords, dont certains tiennent à des choses essentielles : c’est bien cela qui a conduit à la fin de la coalition qui était aux responsabilités entre 2015 et 2021. Il faut traiter ces désaccords de façon politique et dans le respect des personnes, et porter ensemble une vision commune dans le cadre du processus chaque fois que cela est possible. Nous avons proposé aux autres forces nationalistes de travailler en commun sur les différents points d’une solution politique globale à proposer à l’Etat, y compris sur la vision de l’autonomie de plein droit et de plein exercice. Ce travail en commun doit se mettre en place et s’accélérer dans les semaines à venir. La Présidente de l’Assemblée de Corse et moi-même ferons de nouvelles propositions de méthode à cet égard.



- Core in Fronte discute avec le PNC. Des rumeurs vous prêtent des discussions avec Corsica Libera, sont-elles fondées ?

- Je pense que toutes les organisations nationalistes doivent discuter entre elles. Et qu’au-delà des relations de structures et des rapports institutionnels, nous savons nous parler lorsque nous le souhaitons. Cela me semble indispensable…



- Gérald Darmanin joue à fond sur ces controverses insulaires pour éloigner le spectre de l’autonomie. Est-ce du pain béni pour le gouvernement ?

- L’Etat français, par son histoire, sa nature et son expérience coloniale, a une culture transhistorique profonde de la gestion des conflits politiques et de la façon d’affaiblir les revendications. Entretenir, voire susciter les divisions est une méthode récurrente et éprouvée, qui a été appliquée, par exemple, en Algérie, comme dans toutes les colonies, y compris en Corse pour des conséquences tragiques dans la période contemporaine. Nous l’avons tous à l’esprit. Ces pièges seront évités si, d’aventure, il existait, dans les recoins de l’Etat profond, des lobbys ou officines tentés par ce genre de pratiques. Je veux aussi avoir confiance dans l’Etat, au plus haut niveau, pour choisir clairement le dialogue, le respect du fait démocratique et la volonté partagée d’aboutir.



- Vous semblez néanmoins sceptique sur la volonté du gouvernement d’aboutir. Alors pourquoi vous engager dans un cycle dont vous préjugez l’échec ?

- Je ne préjuge absolument pas de l’échec ! Au contraire, je pense fermement qu’il est du devoir de tous, en Corse, comme à Paris, de tout faire pour le processus réussisse. J’ai salué publiquement l’esprit d’ouverture et la loyauté de Gérald Darmanin, ainsi que la qualité des relations entretenues par la Collectivité de Corse avec le nouveau Préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin. Simplement, pour l’instant, rien ne permet de dire avec certitude que l’Etat a irréversiblement fait le choix de s’engager dans la recherche et la mise en œuvre d’une solution politique globale. Après les évènements tragiques qu’a connu la Corse en mars dernier, il est essentiel que des signes publics forts soient donnés dans deux domaines : l’exigence de vérité et de justice pour Yvan Colonna, et la libération de Pierre Alessandri et d’Alain Ferrandi. Tout le monde reconnaît, y compris à Paris, qu’après 24 ans d’emprisonnement, leur maintien en détention, alors qu’ils sont accessibles à la libération conditionnelle depuis 6 ans, est incompréhensible. Nous avons été saisis par l’avocat de la famille d’Alain Ferrandi au sujet du report de sa date d’audiencement pour sa demande de libération conditionnelle. Même si ce n'était pas à l'ordre du jour de la réunion, j’ai, de nouveau, soulevé ces questions et demandé que les choses soient traités normalement. Enfin, Le ministre nous a confirmé la tenue d’une révision constitutionnelle en 2024. Et annoncé que, dans les semaines ou les mois à venir, le Président de la République ferait part officiellement de sa position par rapport au processus.