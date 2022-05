"Pro sailing tour" : 7 trimarans mondialement connus feront le tour de la Corse au départ de Bonifacio

Les passionnés de voile et de beaux bateaux seront ravis. Du 11 au 15 mai prochain, 7 trimarans rapides investiront le port de Bonifacio au départ de la deuxième édition du « Pro sailing tour » pour la première étape de cette course nautique réservée aux navires de la classe « Ocean Fifty » soit des embarcations de 15 mètres de long par 15 mètres de large allant à 42 nœuds soit environ 70 kilomètres/heure.



Les jeudi 12 et vendredi 13 mai, les équipages composés de 5 personnes s’affronteront sur 6 à 8 manches de régates Inshore, près des côtes entre Bonifacio et les Iles Lavezzi.

Le samedi 14 mai débutera le tour de Corse avec seulement 3 marins par trimaran et un caméraman pour les filmer puisque cette course constituera la deuxième saison de la docu-série « Ocean Fifty », diffusée sur Canal + en quatre épisodes.

C’est d’ailleurs pour cette raison que Bonifacio n’a pas été choisie au hasard. « La Corse est une destination exceptionnelle pour ses conditions météorologiques. Il y a du vent pour naviguer et du soleil. En plus c’est une terre d’accueil de choix pour ce genre de compétition sans oublier la promesse d’images magnifiques pour le tournage », pose Julien Mauriat, directeur général de la société « Upswing prod », organisateur de l’évènement.





Parmi les skippers reconnus, Gilles Lamiré pour le « groupe CGA-1001 sourires », Erwan Le Roux pour « Koesio », Eric Péron pour « Komilfo », Sam Goodchild pour « Leyton », Sébastien Rogues pour « Primonial » et Thibaut Vauchel-Camus pour « Solidaires en peloton-Arsep ». Certains de ces navigateurs ont participé au Vendée Globe, d’autres à la Route du Rhum ou encore à la mythique transatlantique Jacques Vabre.

Quentin Vlamynck naviguera pour « Arkema » dans un trimaran éco-responsable, 100% en matière recyclable, une première dans le domaine.



A partir du 10 mai, le public insulaire est d’ailleurs invité à venir rendre visite aux équipages et à leurs embarcations avant que ceux-ci ne rejoignent les prochaines étapes de la course à Brest, La Rochelle, enfin avec une finale entre Toulon et Brest.