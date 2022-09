Prix du carburant en Corse : dans l’attente de la réponse d'Esso, le groupe Ferrandi "très inquiet"

« Je suis dubitatif. » Au bout du téléphone, plus que le doute, c'est l'inquiétude que l'on sent poindre dans la voix d’Henri Ferrandi. Il faut dire que cinq jours après l’entrée en vigueur de la remise gouvernementale sur le carburant , et, surtout, de celle accordée par Total et Vito, la situation est toujours floue pour le groupe Ferrandi Esso, qu’il préside.Pourra-t-il, et avec lui les 27 stations-service auxquelles il revend le carburant, obtenir le rabais de 20 centimes et s’aligner sur la concurrence ? La réponse est entre les mains d’Esso France. Mais pas seulement. « Les négociations sont terminées, nous attendons une réponse de notre fournisseur Esso, de la Collectivité de Corse et de l’État, pour qu’ils trouvent une solution à ce grave problème », explique-t-il.