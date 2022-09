Remise de 30 centimes sur le litre de carburant : combien va-t-il vous coûter à partir de ce jeudi ?

C'est l'une des nombreuses mesures du paquet pouvoir d'achat adopté par le Parlement cet été : la prime carburant mise en place en avril dernier par le gouvernement passe de 18 centimes à 30 centimes le litre en France métropolitaine et de 28,25 centimes en Corse à partir de jeudi. La ristourne, initialement prévue pour durer jusqu'à la fin du mois de juillet, a été prolongée jusqu'à la fin de l'année. "C'est une aide temporaire, de 30 centimes en septembre et en octobre, puis de 10 centimes en novembre et en décembre", a indiqué le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Cette remise varie selon les territoires français en fonction de la TVA qui est y est appliquée et qui est de 20 % en métropole et de 13 % en Corse.



A cette aide qui devrait ainsi durer jusqu'à la fin du mois d'octobre avant d'être réduite à 10 centimes (9,42 centimes d’euros TTC en Corse) jusqu'à la fin de l'année, s'ajoute celle des stations Total qui ajoutent une aide supplémentaire de 20 centimes d'euros par litre dès ce 1er septembre.



La ristourne sera directement répercutée sur les prix affichés en stations et ce sont toujours les mêmes carburants qui sont concernés (gazole, essences sans-plomb, GPL-c, GNC, GNL, superéthanol E85, éthanol diesel ED95). Résultat, le prix du sans plomb 95 pourrait même descendre sous la barre des 1,50€ par litre. Du jamais-vu depuis un an.