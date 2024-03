« Printemps de l’esprit critique » : deux journées d’animation lundi 25 et mercredi 27 à Corte

Le 25 mars 2024 - Libraire Valentini – 24 cours Paoli – Corte. Créneaux disponibles pour le grand public de 09h30 à 18h00

Le 27 mars 2024 – Médiathèque Centre Corse – créneaux disponibles pour le grand public de 09h30 à 11h00 & de 17h00 à 18h30

Initiée en 2022 par Universcience, le « Printemps de l’esprit critique » qui se déroule cette année du 21 mars au 3 avril a pour but d’aider les citoyens du XXIe siècle à trier, évaluer et s’approprier l’information aujourd’hui surabondante et dérégulée. Cette manifestation nationale rassemble de nombreux acteurs de la culture scientifique et de l’éducation aux médias et propose des événements, ateliers, conférences et des formations sur tous les territoires. Cette édition 2024 explorera notamment le sujet de l’Intelligence Artificielle.A Corte, Universcience et le CPIE A Rinascita, à travers son pôle de Culture Scientifique, proposent deux journées d’animation autour de l’escape game « Panique dans la bibliothèque », un outil pédagogique pour lutter contre les idées reçues en sciences. « Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses, petits et grands, à vivre une expérience originale et ludique » explique le Dr Audrey Valette, spécialiste en écosystèmes côtiers et écologie marine, coordinatrice du pôle de CSTI. «La mission des participants sera de s’appuyer sur leur sens de l’observation, d’un travail d’équipe et d’un esprit critique pour déconstruire une vague d’idées reçues diffusées par un groupe se faisant appeler « Les Obscurantes ». Une enquête chronométrée où il faudra aller vite pour achever ce défi ».Les deux journées d’animation* (gratuites) :*Renseignements et inscriptions : A Rinascita - Pôle Culture scientifique : Tel : 04.95.47.72.39 et 04.95.54.09.86.