Premier stage régional pour l'élite de la gymnastique corse

Les gymnastes les plus talentueuses de Corse se sont réunies du 2 au 4 novembre au Gymnase du Fangu à Bastia pour le premier stage de la saison. Ce rassemblement a marqué le début d'une série d'entraînements intensifs axés sur la performance. En tout, 26 gymnastes provenant des 7 clubs de gymnastique artistique féminine de Corse, dont lGym Club du Valinco, Fiumorbu Castellu Gymnastique, l'Association Gymnique de Balagne, l'Espoir Bastia Gymnastique, le Gym Club de Lucciana, l'AS Porto-Vecchio Gymnastique et le Gymnastique Club du Pays Ajaccien ont participé à ce stage. "C'est un moment important de la saison pour nos gymnastes. Pour beaucoup, c'est l'occasion de s'entraîner dans des conditions plus favorables qu'au quotidien : les salles choisies sont souvent plus grandes, mieux équipées, et les gymnastes bénéficient d'un encadrement technique fourni et très compétent. En effet, chaque club envoie un entraîneur, ce qui permet d'avoir un suivi très précis et personnalisé pour chaque gymnaste. En 3 jours, elles progressent énormément grâce à ce soutien. Nous sommes fiers que l'ensemble des clubs joue le jeu et participe pleinement, cela nous permet de faire progresser tout le monde sans laisser personne de côté." souligne Audrey Agostini, secrétaire du Comité Régional et organisatrice des stages.



Les stages sont aussi l'occasion pour les gymnastes de différents clubs de se rencontrer, de s'entraîner ensemble, et de créer une cohésion essentielle pour leur développement. De plus, grâce à un partenariat avec l'ARS de Corse, les athlètes ont eux'opportunité de participer à un atelier de sensibilisation à la nutrition sportive animé par une diététicienne agréée. D'autres thématiques abordées au cours de la saison incluront la récupération musculaire, la gestion du stress et l'importance du sommeil, autant d'aspects essentiels dans le sport de la gymnastique, où la rigueur et la précision sont de mise.