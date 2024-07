Premier match de préparation à Lucciana pour le SC Bastia

Un joueur sera particulièrement heureux de retrouver le stade de Lucciana ce samedi 20 juillet : Julien Maggiotti, l’ancien du Gallia. Le milieu de terrain bastiais sera même heureux tout court de retrouver le terrain après une terrible blessure. Le 28 octobre 2023, lors de la 12e journée de L2 contre Guingamp à Furiani, Julien Maggiotti sort sur blessure cinq minutes seulement après être entré en jeu. Le diagnostic est terrible : Rupture des ligaments croisés du genou gauche !





Une opération et une rééducation et 8 mois plus tard, le joueur se dit prêt à 100%. «Je ne pense plus à ma blessure, ça ne sert à rien, c’est du passé. Aujourd’hui je suis à 100% », souligne Julien Maggiotti. « Bien sûr ça a été difficile de ne pas jouer, mais j’ai profité de ma femme, de mon enfant tout en regardant jouer les copains ». Si ses copains n’ont repris l’entraînement que début de juillet, Julien lui n’a pas chômé durant la trêve de l’intersaison. «Mr Antonetti nous avait donné un travail spécifique avec un préparateur physique. J’ai travaillé avec Dumè (Guidi) et à deux c’est plus facile. Durant ce travail on s’est aperçu que le staff s’intéressait à nous, comptait sur nous et ça aide beaucoup de voir ça. J’ai très envie de retoucher le ballon, de jouer contre des adversaires, de prendre du rythme sur le terrain, car la réalité c’est le terrain. On a eu 15 jours de gros travail physique, c’est toujours ça en début de saison et avant le stage. C’est dur, mais c’est très important pour la suite. Le coach a 2 ou 3 systèmes de jeu. L’ambiance du groupe est bonne avec des jeunes et des plus anciens. Il y a une saine concurrence et on avance tous ensemble».