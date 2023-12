Pourquoi y a-t-il si peu de restaurants corses à Nice ?

A la carte, selon les saisons, le risotto au citron confit et gambas flambée au pastis laisse place à l'aubergine farcie gratinée à la tomme de Sartène. "On propose de la cuisine provençale et corse", énonce-t-il. Pourquoi ne s'est-il pas uniquement positionné sur la cuisine nustrale ? "On en fait vite le tour. Ici, on est dans le bassin méditerranéen et je voulais marier ces deux cultures culinaires." Jean-Charles Cesari commence à bien connaître le milieu de la restauration niçoise et il est catégorique : "Des restaurateurs corses, il y en a énormément. Mais qui font de la cuisine corse, non. Et puis les touristes qui viennent sur la Côte d'Azur, c'est de la cuisine provençale qu'ils recherchent en priorité, sinon ils iraient en Corse... Mais on peut leur en donner un avant-goût quand même."



Rue Bonaparte (ça ne s'invente pas), Chez Papa est un autre restaurant tenu par des Corses, les Marchetti de Calvi. Ils y proposent de la cuisine française, traditionnelle, "une cuisine de marché", précise le fils, Antoine. "Des fois, je fais des plats du jour à la mode corse, avec des produits que je reçois de ma grand-mère", mais cela relève de l'exceptionnel. "Ce qui est compliqué, ça reste le transport et la saisonnalité des produits. Je pourrai prendre de la charcuterie toute l'année chez Metro, mais il en est hors de question, car on travaille les vrais produits. Et les vrais produits corses, ça a un prix qui ne correspond pas à ce qu'est prêt à mettre notre clientèle."



Plus nombreux à Marseille



Nice peut-il être comparé à Marseille ? Autour de la Canebière, "on n'est pas loin d'une dizaine de restaurants corses au total", compte Laurent Saturnini, originaire de Pietralba et qui a ouvert Le Relais corse il y a treize ans. Une dizaine de restaurants corses, ce n'est pas non plus énorme au regard de la ville, qui est près de trois fois plus peuplée que Nice. Mais la diaspora y est plus ancienne, pense Laurent Saturnini, "et il y a eu beaucoup de jeunes qui ont repris les affaires de leurs parents".



"Toute l'année, on ne peut pas s'en sortir avec la cuisine corse", estime de son côté Mathieu Blanc, le gérant d'A Casetta à Nice. Du reste, il a fermé il y a deux ans et est rentré à la maison, à Borgu village : "J'étais fatigué. Mais aujourd'hui, mon restaurant me manque tous les jours", avoue-t-il, tout en fustigeant ces restaurateurs qui "se disent tous corses parce qu'ils ont de la charcuterie et fromage".



La créativité d'abord



Il confirme, comme d'autres, que ce n'est pas parce qu'on est corse et exilé que l'on va forcément vouloir manger corse. Jean-Charles Cesari rappelle une évidence : "Ici, on est à Nice, en ville. Le côté rustique de la cuisine corse, on ne l'a que quand on est chez nous, au village. On ne peut pas exporter la Corse en dehors de Corse..." Mathieu Blanc souligne que la cuisine, c'est d'abord une question de créativité : "J'avais un cuisinier qui était mi-corse, mi-vietnamien. Eh bien il a fait des nems au figatellu !"