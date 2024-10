Pourquoi un bon sommier est aussi important que le matelas pour un sommeil réparateur ?

Un duo complémentaire pour le confort

Bénéfique pour la santé

Un investissement pour prolonger la durée de vie du matelas

Le sommier représente la fondation de la literie. Si un matelas de qualité offre un confort direct pour l’utilisateur, un sommier solide assure un soutien indispensable qui influence l’efficacité du matelas. Ainsi, même le meilleur des matelas perdra en efficacité s’il est posé sur un sommier inadapté ou de mauvaise qualité.Le principal rôle du sommier est dede manière uniforme. Cette fonction permet de mieux soutenir le corps, de réduire les points de pression et d’assurer une bonne position de la colonne vertébrale pendant la nuit. Un sommier usé ou inadéquat entraîne une déformation du matelas et crée des zones d’inconforts qui nuisent au sommeil.Le matelas et le sommier forment un duo indissociable pour le confort. Lorsque le matelas offre une couche de confort et de moelleux, le sommier quant à lui contribue à absorber les mouvements et. Il optimise également la ventilation du matelas, notamment pour les matelas en mousse et évacue l’humidité accumulée pendant la nuit. Cette aération est cruciale pour éviter la prolifération des acariens.Unest essentiel pour une bonne santé physique et mentale. Dormir sur une literie inadaptée peut à contrario avoir des répercussions sur le corps. Le manque de soutien adéquat peut être à la base de douleurs lombaires, de tensions musculaires et même d’une mauvaise circulation sanguine.On comprend donc aisément qu’un sommier adapté, choisi en fonction du, permet de maintenir une position correcte du corps tout au long du sommeil. Cela réduit les risques de courbatures et de douleurs articulaires.Par exemple, les sommiers à lattes offrent une flexibilité qui suit les mouvements du corps, tandis que les sommiers tapissiers assurent une meilleure répartition du poids. Un bon sommier couplé à un matelas de qualité favorise ainsi un sommeil plus réparateur et permet de se réveiller sans douleurs.Outre une meilleure qualité de sommeil, le sommier permet aussi de prolonger la durée de vie du matelas. En réalité, un sommier inadéquat ou usé peut causer. Il devient donc moins performant au fil du temps. Par exemple, un sommier affaissé ou non adapté peut créer des déformations dans le matelas. Cela entraîne ainsi une diminution de son soutien.De même, la prolifération des acariens qui peut survenir suite à une mauvaise aération entraîne inéluctablement l’usure du matelas. Ainsi, un sommier de qualité permet d’optimiser cet investissement et de garantir un confort durable sur plusieurs années. Vous n’aurez plus à changer fréquemment de sommier.